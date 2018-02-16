القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

"الجزائر لا زالت تملك قرارها السياسي رغم انهيار أسعار النفط"

  أدرج يـوم : الجمعة, 16 شباط/فبراير 2018 18:59     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 140 مرات
&quot;الجزائر لا زالت تملك قرارها السياسي رغم انهيار أسعار النفط&quot;

بسكرة- أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، يوم الجمعة ببسكرة أن الجزائر "لا تزال تملك قرارها السياسي و لا تتسول للأجناس رغم انهيار أسعار النفط".

و أوضح السيد أويحيى في كلمة ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى الـ21 لتأسيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالقاعة المتعددة الرياضات "محمد خالدي"  ببسكرة أن الجزائريين عرفوا قيمة الاستقرار و السلم في البلاد بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قائلا : "بفضل هذه السياسة أصبحنا نعيش في استقلال تام و دخلنا مرحلة البناء و التشييد بعدما كنا نعيش معركة البقاء".

و بعد أن ذكر أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي معروف بدفاعه عن الإصلاحات الوطنية في كل المجالات "لكي تبقى الجزائر ذات سيادة و استقلالية شاملة" اعتبر السيد أويحيى إصلاحات رئيس الجمهورية "خيارات أثبت الزمن صوابها سنة بعد أخرى".

 

"الجزائر في تأهب مستمر لأنها جزء من عالم يعرف تقلبات''

 

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، اليوم الجمعة ببسكرة أن "الجزائر في تأهب مستمر لأنها جزء من العالم الذي يعرف تقلبات ما يسمى ب (الربيع العربي) و آفة الإرهاب".

اقرأ أيضا: تزويد "عما قريب" تونس بالغاز الطبيعي الجزائري

و أوضح الأمين العام للحزب في الكلمة التي ألقاها بالقاعة المتعددة الرياضات "محمد خالدي" بعاصمة الزيبان بمناسبة إحياء الذكرى الـ21 لتأسيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن الجزائر "قهرت الإرهاب في الداخل لكنه يبقى محيطا بها كونها تقع -كما قال- في منطقة غير مستقرة".

و أضاف أمام إطارات و منتخبي و مناضلي الحزب أن الجيش الوطني الشعبي و الأمن الوطني قادران على الدفاع عن البلاد و يحتاجان الدعم للقيام بمهامهما.

 

"الخيار الاجتماعي يفرض العمل على بناء إقتصاد قوي"

 

صرح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى يوم الجمعة ببسكرة أن "الخيار الاجتماعي يفرض العمل على بناء إقتصاد قوي".

ولدى تنشيطه تجمعا بالقاعة متعددة الرياضات "محمد خالدي" بعاصمة الزيبان بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال21 لتأسيس هذه التشكيلة السياسية، أوضح السيد أويحيى أن "الخيار الاجتماعي الذي تبنته الجزائر يفرض العمل على بناء اقتصاد قوي".

و قال في هذا السياق : "الجزائر لديها سياسة اجتماعية ثابتة قائمة على العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني و يتعين تعزيز هذا الخيار من خلال العمل" داعيا في هذا الصدد إلى "تقديس العمل".

اقرأ أيضا: العمل على بعث مشروع إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة جزائرية-تونسية حرة

و أمام جمع غفير من مناضلي و إطارات تشكيلته السياسية و منتخبيها أضاف السيد أويحيى : "يتعين الكف عن خطاب الحقوق المشروعة لأنه توجد واجبات مقدسة يتعين القيام بها".

 

"حان الوقت لفرض سلطان القانون لكي يتوقف قطار الفوضى"

 

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي و الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الجمعة ببسكرة أن "الوقت قد حان لفرض سلطان القانون" لكي يتوقف ما وصفه ب"قطار الفوضى".

و اعتبر السيد أويحيى في كلمته التي ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى الـ21 لتأسيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالقاعة متعددة الرياضات "محمد خالدي" بعاصمة الزيبان أنه "من الأحسن اغتنام كل الفرص و كل المنابر لمخاطبة المضربين في قطاعي التربية و الصحة ليعودوا إلى مناصب عملهم" متوجها في هذا السياق للمضربين بالقول : "احموا حقوقكم و احموا حقوق وطنكم".

و أضاف أمام إطارات و منتخبي و مناضلي تشكيلته السياسية أنه "لا بد أن نشرح للمواطن أن مثل هذه الأمور لا يمكن أن تستمر" و أن "الوقت قد حان لكي نندد باسم الديمقراطية و حرية التعبير بهذه التصرفات".

 

"لن يتم رفع الدعم عن البنزين و الحليب و الخبز"

 

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي و الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الجمعة ببسكرة أنه "لن يتم رفع الدعم عن البنزين و الحليب و الخبز".

فخلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى ال21 لتأسيس التجمع الوطني الديمقراطي بالقاعة متعددة الرياضات "محمد خالدي" بعاصمة الزيبان أوضح السيد أويحيى بأن حزبه "مع اصلاح سياسة الدعم الاجتماعي" لكن "سيتم الإبقاء على دعم الدولة لأسعار البنزين و الحليب و الخبز" مضيفا بأن أي تصريح يتعلق برفع الدعم "لا أساس له من الصحة".

و كان الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يشغل أيضا منصب الوزير الأول قد أوضح في بداية كلمته بأن الجزائر لديها سياسة اجتماعية "ثابتة قائمة على العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني" و بأنه "يتعين تعزيز هذا الخيار من خلال العمل" الذي دعا إلى "تقديسه".

كلـمات مفتـاحيــة :
"الجزائر لا زالت تملك قرارها السياسي رغم انهيار أسعار النفط"
  أدرج يـوم : الجمعة, 16 شباط/فبراير 2018 18:59     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 140 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع