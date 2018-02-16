"الجزائر لا زالت تملك قرارها السياسي رغم انهيار أسعار النفط"

بسكرة- أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، يوم الجمعة ببسكرة أن الجزائر "لا تزال تملك قرارها السياسي و لا تتسول للأجناس رغم انهيار أسعار النفط".

و أوضح السيد أويحيى في كلمة ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى الـ21 لتأسيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالقاعة المتعددة الرياضات "محمد خالدي" ببسكرة أن الجزائريين عرفوا قيمة الاستقرار و السلم في البلاد بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قائلا : "بفضل هذه السياسة أصبحنا نعيش في استقلال تام و دخلنا مرحلة البناء و التشييد بعدما كنا نعيش معركة البقاء".

و بعد أن ذكر أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي معروف بدفاعه عن الإصلاحات الوطنية في كل المجالات "لكي تبقى الجزائر ذات سيادة و استقلالية شاملة" اعتبر السيد أويحيى إصلاحات رئيس الجمهورية "خيارات أثبت الزمن صوابها سنة بعد أخرى".

"الجزائر في تأهب مستمر لأنها جزء من عالم يعرف تقلبات''

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، اليوم الجمعة ببسكرة أن "الجزائر في تأهب مستمر لأنها جزء من العالم الذي يعرف تقلبات ما يسمى ب (الربيع العربي) و آفة الإرهاب".

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و أوضح الأمين العام للحزب في الكلمة التي ألقاها بالقاعة المتعددة الرياضات "محمد خالدي" بعاصمة الزيبان بمناسبة إحياء الذكرى الـ21 لتأسيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن الجزائر "قهرت الإرهاب في الداخل لكنه يبقى محيطا بها كونها تقع -كما قال- في منطقة غير مستقرة".

و أضاف أمام إطارات و منتخبي و مناضلي الحزب أن الجيش الوطني الشعبي و الأمن الوطني قادران على الدفاع عن البلاد و يحتاجان الدعم للقيام بمهامهما.

"الخيار الاجتماعي يفرض العمل على بناء إقتصاد قوي"

صرح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى يوم الجمعة ببسكرة أن "الخيار الاجتماعي يفرض العمل على بناء إقتصاد قوي".

ولدى تنشيطه تجمعا بالقاعة متعددة الرياضات "محمد خالدي" بعاصمة الزيبان بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال21 لتأسيس هذه التشكيلة السياسية، أوضح السيد أويحيى أن "الخيار الاجتماعي الذي تبنته الجزائر يفرض العمل على بناء اقتصاد قوي".

و قال في هذا السياق : "الجزائر لديها سياسة اجتماعية ثابتة قائمة على العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني و يتعين تعزيز هذا الخيار من خلال العمل" داعيا في هذا الصدد إلى "تقديس العمل".

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و أمام جمع غفير من مناضلي و إطارات تشكيلته السياسية و منتخبيها أضاف السيد أويحيى : "يتعين الكف عن خطاب الحقوق المشروعة لأنه توجد واجبات مقدسة يتعين القيام بها".

"حان الوقت لفرض سلطان القانون لكي يتوقف قطار الفوضى"

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي و الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الجمعة ببسكرة أن "الوقت قد حان لفرض سلطان القانون" لكي يتوقف ما وصفه ب"قطار الفوضى".

و اعتبر السيد أويحيى في كلمته التي ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى الـ21 لتأسيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالقاعة متعددة الرياضات "محمد خالدي" بعاصمة الزيبان أنه "من الأحسن اغتنام كل الفرص و كل المنابر لمخاطبة المضربين في قطاعي التربية و الصحة ليعودوا إلى مناصب عملهم" متوجها في هذا السياق للمضربين بالقول : "احموا حقوقكم و احموا حقوق وطنكم".

و أضاف أمام إطارات و منتخبي و مناضلي تشكيلته السياسية أنه "لا بد أن نشرح للمواطن أن مثل هذه الأمور لا يمكن أن تستمر" و أن "الوقت قد حان لكي نندد باسم الديمقراطية و حرية التعبير بهذه التصرفات".

"لن يتم رفع الدعم عن البنزين و الحليب و الخبز"

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي و الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الجمعة ببسكرة أنه "لن يتم رفع الدعم عن البنزين و الحليب و الخبز".

فخلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى ال21 لتأسيس التجمع الوطني الديمقراطي بالقاعة متعددة الرياضات "محمد خالدي" بعاصمة الزيبان أوضح السيد أويحيى بأن حزبه "مع اصلاح سياسة الدعم الاجتماعي" لكن "سيتم الإبقاء على دعم الدولة لأسعار البنزين و الحليب و الخبز" مضيفا بأن أي تصريح يتعلق برفع الدعم "لا أساس له من الصحة".

و كان الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يشغل أيضا منصب الوزير الأول قد أوضح في بداية كلمته بأن الجزائر لديها سياسة اجتماعية "ثابتة قائمة على العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني" و بأنه "يتعين تعزيز هذا الخيار من خلال العمل" الذي دعا إلى "تقديسه".