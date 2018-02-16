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صدور مرسوم يحدد كيفيات استيراد المواد الموجهة لإعادة البيع على حالتها في الجريدة الرسمية

  أدرج يـوم : الجمعة, 16 شباط/فبراير 2018 16:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 403 مرات
صدور مرسوم يحدد كيفيات استيراد المواد الموجهة لإعادة البيع على حالتها في الجريدة الرسمية

الجزائر- صدر مرسوم  تنفيذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع  الموجهة لإعادة البيع على حالتها في الجريدة الرسمية رقم 6 .

و عليه فان المرسوم  التنفيذي  رقم 18-51  المؤرخ في 30 يناير سنة 2018 المعدل و المتمم للمرسوم  التنفيذي  رقم 05-458 المؤرخ  في 30 نوفمبر سنة 2005 ينص على أن  نشاطات  استيراد  المواد  الأولية و المنتوجات و البضائع  الموجهة  لإعادة البيع على حالتها لا تمارس الا من  طرف  الشركات التجارية  الخاضعة  للقانون  الجزائري و الخاضعة  لمراقبة محافظ  الحسابات.

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و في اطار ممارسة  نشاطاتها  يتعين على  الشركات  التجارية  التوفر حسب المرسوم  الجديد على  المنشآت الأساسية  للتخزين و التوزيع  المناسبة  و المهيأة  وفقا  لطبيعة  و حجم  و ضرورات تخزين  و حماية البضائع موضوع نشاطاتها و التي تسهل على المصالح  المؤهلة  مراقبتها.

لا يجب أن  تستعمل هذه المنشآت الا  في العمليات التي  لها علاقة  بأنشطة  استيراد المواد الاولية  و المنتوجات و البضائع  الموجهة لإعادة البيع على حالتها الخاصة  بالشركات التجارية  المعنية.

كما يجب على  الشركات  التجارية استعمال  وسائل نقل ملائمة لخصوصية نشاطاتها  و اتخاذ  التدابير اللازمة لمراقبة مطابقة  المنتوج  المستورد قبل ادخاله إلى  التراب الوطني  طبقا للتشريع  و التنظيم  المعمول بهما.

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و يجب على  الشركات التجارية المعنية الحصول مسبقا على شهادة اثبات الالتزام  بالشروط المنصوص عليها  في أحكام هذا المرسوم  تسلمها  المصالح  المؤهلة  لوزارة  التجارة  صالحة لمدة  سنتين  (2) قابلة  للتجديد.

و تحدد كيفيات  تطبيق أحكام هذه  المادة  حسب كل نشاط عند  الحاجة بموجب قرار  مشترك  بين  الوزير  المكلف  بالتجارة و الوزير المعني أو  الوزراء المعنيين.

و تلزم  الشركات التجارية  المعنية بالامتثال لأحكام هذا المرسوم  في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ  نشره  في الجريدة  الرسمية. و عند انقضاء هذا الأجل تصبح  مستخرجات  السجل التجاري  غير المطابقة  لأحكام هذا المرسوم عديمة الأثر.

كلـمات مفتـاحيــة :
صدور مرسوم يحدد كيفيات استيراد المواد الموجهة لإعادة البيع على حالتها في الجريدة الرسمية
  أدرج يـوم : الجمعة, 16 شباط/فبراير 2018 16:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 403 مرة   شارك

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