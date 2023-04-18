عدل 2 : انطلاق مرحلة جديدة لدفع الشطر الثاني ابتداء من 18 فبراير

الجزائر- دعت وكالة تحسين و تطوير السكن (عدل) يوم الخميس عبر موقعها الالكتروني مكتتبي برنامج سكنات البيع بالايجار عدل2 (2013) الذين قاموا باختيار المواقع و لم يقوموا بعد بسحب أوامر بالدفع المتعلقة بالشطر الثاني الى الشروع في تسديد هذا القسط ابتداء من 18 فبراير الجاري.

وتعلم الوكالة " مكتتبي عدل2 الذين قاموا باختيار المواقع و لم يقوموا بعد بسحب الأمر بالدفع المتعلق بالشطر الثاني انهم مبرمجون تدريجيا من أجل تحميل الامر بالدفع في صفحة عدل2 (الشطر2)".

و دعت الوكالة هؤلاء المكتتبين الى "القيام بالدفع لدى وكالات القرض الشعبي الجزائري ابتداء من الاحد القادم (18 فبراير 2018)".

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و أوضحت الوكالة أن النسخ الاصلية لإيصالات الامر بالدفع يجب أن تحفظ و تودع لدى سحب قرار التخصيص.

يذكر أن وكالة عدل كانت قد فتحت مطلع ديسمبر 2017 موقعها الالكتروني أمام مكتتبي برنامج عدل 2013 من أجل اختيار المواقع.