عدل 2 : انطلاق مرحلة جديدة لدفع الشطر الثاني ابتداء من 18 فبراير

وتعلم الوكالة " مكتتبي عدل2 الذين قاموا باختيار المواقع و لم يقوموا بعد بسحب الأمر بالدفع المتعلق بالشطر الثاني انهم مبرمجون تدريجيا من أجل تحميل الامر بالدفع في صفحة عدل2 (الشطر2)".
و دعت الوكالة هؤلاء المكتتبين الى "القيام بالدفع لدى وكالات القرض الشعبي الجزائري ابتداء من الاحد القادم (18 فبراير 2018)".
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و أوضحت الوكالة أن النسخ الاصلية لإيصالات الامر بالدفع يجب أن تحفظ و تودع لدى سحب قرار التخصيص.
يذكر أن وكالة عدل كانت قد فتحت مطلع ديسمبر 2017 موقعها الالكتروني أمام مكتتبي برنامج عدل 2013 من أجل اختيار المواقع.