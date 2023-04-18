برنامج عدل 2 : التوقيع على اتفاقية تسمح للمكتتبين بتسديد مستحقات السكن عن بعد

الجزائر - تم يوم الخميس بالجزائر التوقيع على اتفاق بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للسكن تتعلق بالشروع في استخراج أوامر الدفع لبرنامج عدل 2 وتسديد قيمتها عن بعد باستعمال بطاقة ما بين البنوك للدفع الالكتروني (CIB) ابتداء من الأحد المقبل.

و وقع الاتفاق بالأحرف الأولى كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره " عدل", السيد السعيد روبة والمدير العام للصندوق الوطني للسكن السيد احمد بلعياط والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري السيد عمر بوذياب بحضور وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد الوحيد طمار.

و تسمح هذه الاتفاقية لوكالة عدل -حسب الوزير- بوضع تحت تصرف المكتتبين أرضية خاصة تسمح لهم باستعمال رقم التسجيل والرقم السري للحصول على الوصل الذي يحمل الأمر بالدفع.

ويتضمن الأمر بالدفع بدوره الرقم المشفر وتاريخ الاستخراج ليتم طبعه من طرف المكتتب.

ويتم عقب ذلك أخد الأمر بالدفع إلى احدى وكالات القرض الشعبي الجزائري لتسديد قيمته أو استعمال بطاقة ما بين البنوك للدفع الالكتروني للتسديد عبر الانترنت.

وستمكن هذه الاتفاقية من تجنيب المكتتب مشاق التنقل الى ملحقات وكالة عدل بالمقر المركزي (سعيد حمدين) او مركز 5 جويلية او مراكز اخرى عبر ولايات الوطن اضافة الى ربح الوقت , يضيف السيد طمار.

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وتندرج العملية وفقا للوزير في اطار تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتخفيف العبء والاجراءات الادارية على المواطنيني وعصرنة المعاملات الادارية من خلال ادراج و توسيع استخدام الرقمنة.

كما تسمح من جهة أخرى للقرض الشعبي الجزائري الذي عين ممثلا للبنوك العمومية الاخرى, بالحصول على ترخيص وكالة "عدل" , من اجل فتح أرضية الكترونية خاصة للمكتتبين تتيح لهم تسديد الاشطر المالية للسكن عن طريق الانترنت(عن بعد) باستعمال بطاقة الدفع الالكتروني كمرحلة اولىي حسب التوضيحات المقدمة من طرف الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري السيد عمر بوذياب.

وفي رده على سؤال لواجي يتعلق بمدى امكانية استفادة المكتتبين الزبائن في بنوك اخرى غير القرض الشعبي الجزائري من هذه الخدمةي قال السيد بوذياب أنه سيتم في اطار المرحلة الثانية تمكين زبائن البنوك الاخرى الحائزين على بطاقة ما بين البنوك للدفع الالكتروني من تسديد حقوق الاشطر عن بعد ابتداء من نهاية ابريل 2018.

وستتم هذه العملية في اطار التعاملات البين- بنكية والاتفاقيات الموقعة ما بين البنوكي يتابع نفس المسؤول.

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في حين سيتم في اطار المرحلة الثالثة فتح المجال للمكتتبين لتسديد الايجار الشهري لسكنات عدل عن طريق بطاقة الدفع الالكترونيي او عن طريق منح ترخيص من طرف وكالة عدل للمكتتب يسمح للبنك (القرض الشعبي الجزائري) بسحب الايجار من حساب المكتتب تلقائيا كل شهري ابتداء من جوان 2018.

وتقوم فرق تقنية تابعة لوكالة تحسين السكن وتطويره "عدل" والقرض الشعبي الجزائري بالعمل على استكمال الاجراءات الفنية اللازمة لإتمام المرحلتين الثانية والثالثة.

وتم على هامش مراسيم التوقيع على الاتفاقية اجراء عملية تجريبية لاستخراج أوامر الدفع لفائدة عينة من المكتتبين بمقر وكالة عدل بحضور السيد طمار والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بوذياب والمدير العام للصندوق الوطني للسكن السيد أحمد بلعياط وعدد من المسؤولين التابعين لهذه الهيئات وممثلي مختلف وسائل الاعلام.