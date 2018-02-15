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عدل 2: الإعلان عن نتائج التحقيقات حول 600 ألف ملف في مارس المقبل

  أدرج يـوم : الخميس, 15 شباط/فبراير 2018 13:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 348 مرات
عدل 2: الإعلان عن نتائج التحقيقات حول 600 ألف ملف في مارس المقبل
صورة وأج

الجزائر-سيتم الشروع شهر مارس المقبل في الإعلان عن نتائج التحقيقات المتعلقة ب 600 ألف ملف في إطار برنامج عدل 2، حسبما أفاد به -اليوم الخميس بالجزائر- وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار.


وقال الوزير في رده على الصحافة، عقب التوقيع على اتفاق بين وكالة تحسين السكن وتطويره (عدل) والصندوق الوطني للسكن والقرض الشعبي الجزائري، أن التحقيقات التي تخص حوالي 600 ألف ملف ستبدأ في إعطاء نتائجها بداية من مارس المقبل، ما يسمح للمواطنين الذين لديهم الرفض بتقديم طعون.

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وتم توسيع التحقيقات حسب الوزير لتشمل بطاقة الحفظ العقاري ورخص البناء.
ومن جانب آخر أسفرت عملية فرز الطعون لبرنامج عدل 1 (2001-2002)، التي تخص 13.912 طعني على الموافقة على 7937 طعن ورفض 2942 طعن، ومواصلة التحريات بشأن 3033  طعن.

كلـمات مفتـاحيــة :
عدل 2: الإعلان عن نتائج التحقيقات حول 600 ألف ملف في مارس المقبل
  أدرج يـوم : الخميس, 15 شباط/فبراير 2018 13:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 348 مرة   شارك

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