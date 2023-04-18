اتفاق تسوية النزاعات بالتراضي: سيبام الايطالي سيصب حوالي 200 مليون دولار لسوناطراك

اتفاق تم توقيعه يوم الاربعاء من أجل تسوية ودية للمنازعات بين الطرفين

الجزائر- أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد عبد المؤمن ولد قدور أن المجمع الايطالي للهندسة و استكشاف البترول "سيبام" سيصب مبلغ يقارب 200 مليون دولار لحساب سوناطراك وذلك بموجب اتفاق تم توقيعه يوم الاربعاء من اجل تسوية ودية للمنازعات بين الطرفين .

وسيسمح هذا الاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس المدير العام لسوناطراك و نظيره في سيبام السيد ستيفانو كاو، بتسوية النزاعات المرتبطة بأربعة (4) عقود بشكل ودي .

و يتعلق الامر بعقد لإنجاز مصنع تمييع الغاز الطبيعي في ارزيو ( جي آن آل 3 ز ) و عقد لإنجاز ثلاثة قطارات لغاز البترول المميع و وحدة لعزل الزيوت و منشئات لإنتاج المكثفات في حاسي مسعود و عقد لإنجاز أنبوب غاز البترول المميع ( الأنبوب و المحطة) في حاسي رمل، في حين أن العقد الرابع يتعلق بإنجاز وحدة إنتاج الغاز و البترول في حقل منزل لجمت لحساب تجمع سوناطراك- الشركة الكندية فيرست كارغاري بتروليوم .

و أوضح السيد ولد قدور للصحافة على هامش حفل توقيع الاتفاق أن هذا الإجراء سيسمح بتسوية مجمل النزاعات بين سوناطراك و "سيبام" بطريقة ودية، بحيث سيصب هذا المجمع الايطالي مبلغ 200 مليون دولار لسوناطراك، ما يمثل المبلغ المتراكم عن كل النزاعات .

و أشار السيد ولد قدور انه تم انجاز مشاريع مع سيبام و عند الاقتراب من إنهاءها ، برزت النزاعات مع الشركاء الايطاليين مشيرا إلى أن الشريك الايطالي رفع شكاوي عديدة تتعلق بالعقود الأربعة التي تم انجازها في اطار الشراكة.

و أضاف السيد ولد قدور أن سوناطراك أجرت مفاوضات عسيرة مع سيبام دامت 18 شهر لإيجاد حل لهذه النزاعات و في الأخير انتصرت الحكمة و الرزانة لتسويتها و بالتالي تم التوصل إلى توقيع هذا الاتفاق.

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و وصف السيد ولد قدور الاتفاق بـ " المهم جدا "، حيث كشفت سوناطراك من خلاله للشركاء الأجانب أنها شركة على قدر عال من الصمود و الاستماتة وهي مؤسسة محترفة و تحرص دوما على القيام بالأعمال الناجعة و تربطها علاقات جيدة مع شركائها.

من جهته وصف الرئيس المدير العام لسيبام هذا الاتفاق "بالتاريخي"، مشيرا ان الشراكة بين مجمعه و سوناطراك لها مستقبل واعد، موضحا ان هذا الحدث يعتبر جد مهم للمجمع الايطالي و بالنسبة له شخصيا.

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و تابع يقول أنه بدأ مساره المهني في 1979 في الجزائر و خلال عودته لسيبام في 2015 تأسف لكون المجمع لم تعد لديه علاقات تجارية مع سوناطراك.

و اضاف السيد كاو قوله "سطرت هدف المشاركة في حل النزاعات بين الطرفين (...) الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يعتبر تاريخي لسيبام و الشريكين لديهما مستقبل مشترك واعد".

من جهة اخرى اشار السيد ولد قدور ان سوناطراك في محادثات مع المجمع الامريكي "اكسون موبيل" و الذي يرغب في القدوم إلى الجزائر، مؤكدا ان العمل مع مثل هؤلاء الشركاء جد مهم و هذا ينم على ان الجزائر بلد آمن و يتمتع بقدرة على استقطاب الاستثمارات .