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الصيرفة الإسلامية: تشكيل هيئة مراقبة لمرافقة المتعاملين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 شباط/فبراير 2018 17:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 92 مرات

وهران- أعلن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله يوم الأربعاء بوهران أن هيئته تشكل مع بنك الجزائر "هيئة مراقبة لمرافقة المتعاملين مع البنوك التي تفتح نوافذ للصيرفة الإسلامية".

وذكر السيد غلام الله في منتدى يومية "الجمهورية" الصادرة بوهران "إننا نشكل مع بنك الجزائر هيئة مراقبة ليطمئن المتعاملون أن معاملتهم مع البنوك التي تفتح نوافذ للصيرفة الإسلامية صافية ومريحة وخالية من الربا".

و أوضح أبوعبد الله غلام الله أن "المجلس الإسلامي الأعلى يشجع البنوك التي تفتح نوافذ للصيرفة الإسلامية لاستقبال الأموال من أجل تنشيطها في إطار بناء اقتصاد الجزائر وتنشيط المؤسسات".

و ردا عن سؤال حول الفتاوى في القنوات الفضائية قال نفس المسؤول أن المجلس الإسلامي الأعلى سيعقد قريبا لقاء مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف بحضور رؤساء المجالس العلمية التابعة لذات القطاع للاتفاق على أن لا يقدم الفتوى عبر هذه القنوات إلا من توافق عليه الوزارة.

الصيرفة الإسلامية: تشكيل هيئة مراقبة لمرافقة المتعاملين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 شباط/فبراير 2018 17:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 92 مرة   شارك

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