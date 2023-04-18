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التأمين على التصدير: 25 بالمائة فقط من المصدرين مؤمنون لدى "كاجكس"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 شباط/فبراير 2018 16:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 101 مرات
التأمين على التصدير: 25 بالمائة فقط من المصدرين مؤمنون لدى &quot;كاجكس&quot;

الجزائر- ذكر الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات و ضمان الصادرات (كاجكس) جيلالي تاريكات أن نسبة المؤسسات المؤمنة من طرف الشركة لا يتعدى 25  بالمائة فقط من مجموع 700 مؤسسة جزائرية مصدرة .

و لا تغطي "كاجكس" بهذا إلا 10 إلى 15 في المائة من مجموع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، حسب الأرقام التي عرضها السيد تاريكات لدى حلوله ضيفا بالإذاعة الوطنية.

و أوضح أن قسط التأمين على التصدير لا يتعدى 15ر0 إلى 1 بالمائة من قيمة المنتج المصدر.

و دعا المسؤول إلى ملاءمة التشريع من أجل تشجيع أكثر للصادرات الجزائرية خارج المحروقات التي لم تتجاوز 8ر1 مليار دولار سنة 2017 اي 5 بالمائة من الصادرات الإجمالية للبلاد.

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و طالب في هذا السياق ب"إعادة تأهيل  التشريع و التنظيم المتعلقين بالتجارة الدولية خاصة أن العديد من المصدرين يواجهون صعوبات في تجسيد صادراتهم"، معتبرا انه "لا جدوى من الحديث عن ترقية الصادرات في حال ما لم يتم تأهيل القوانين".

و يتعلق الأمر خاصة،حسبه، بتثمين تأمين القروض الموجهة للتصدير و مراجعة العقوبات المنصوص عليها في القانون الحالي تجاه المصدرين الذين لا يعيدون توطين عوائدهم من العملة الصعبة المتأتية من صادراتهم و الذين يواجهون عقوبة السجن بين سنتين إلى سبع سنوات.

و أكد بهذا الخصوص على أهمية التحكم في المستحقات الجزائرية بالخارج موضحا أن اللجوء إلى "كاجكس" يسمح بتأطير عمليات التصدير و تزويد المتعاملين بالأدوات الضرورية للعمل بكل شفافية.

و تابع قائلا: "لا جدوى من تصدير السلعة دون إعادة توطين المقابل من العملة الصعبة" مضيفا أنه "بالرغم من الأثر البسيط لظاهرة عدم إعادة توطين العملة الصعبة على ميزان المدفوعات إلا أنه مهم نسبيا".

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و دعا نفس المسؤول من جهة أخرى إلى مراجعة العقوبات المنصوص عليها في القانون الحالي ضد هذه الظاهرة من أجل "وضع المصدرين في وضع أنسب يمنحهم نوعا من الأريحية على الصعيد الولي".

و إلى جانب الإجراءات القانونية، اعتبر مسؤول "كاجكس" أن إقلاع نشاط التصدير بالجزائر يبقى مرهونا بتحسن التنظيم المتعلق بالصرف و تعزيز هياكل التخزين و التعبئة و غيرها و تنظيم الرقابة على الحدود و ترقية الخدمات لصالح المصدرين و

تعزيز الأسطول الجزائري للنقل الجوي و البحري و كذا القيام ب"تنظيف" على مستوى البنوك بغية تمكينها من ضمان مرافقة أحسن للمصدرين.

و قال بهذا الخصوص: "إذا ما تم رفع هذه العراقيل سنشهد دون شك زيادة سريعة في عدد المصدرين".

و تعمل "كاجكس" التي تأسست سنة 1996 على ضمان المخاطر التجارية و السياسية و مخاطر عدم التوطين و كذا أخطار الكوارث الطبيعية خلال صفقات التصدير.

كلـمات مفتـاحيــة :
التأمين على التصدير: 25 بالمائة فقط من المصدرين مؤمنون لدى "كاجكس"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 شباط/فبراير 2018 16:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 101 مرة   شارك

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