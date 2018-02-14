أ.أس.أل للطيران فرنسا تضمن رحلات باتجاه العاصمة ووهران انطلاقا من تولون

باريس - ستضمن شركة أ.أس.أل للطيران فرنسا خلال الصائفة رحلات باتجاه الجزائر العاصمة و وهران انطلاقا من مطار تولون-اياري حسبما أعلنته يوم الأربعاء الشركة التي تعد فرعا للمجمع الدولي أ.أس.أل للطيران هولدينغ.

و تمت الإشارة إلى أن شركة أ.أس.أل للطيران فرنسا ستضمن رحلات باتجاه الجزائر العاصمة من 6 يوليو إلى 14 سبتمبر 2018 بوتيرة رحلة أسبوعية يوم الجمعة على الساعة الثامنة صباحا (8سا00د) و رحلات باتجاه وهران من 2 يوليو إلى 10 سبتمبر 2018 بوتيرة رحلة أسبوعية يوم الاثنين بمنتصف النهار (12سا00د).

و ستبرمج رحلات الإياب باتجاه تولون انطلاقا من الجزائر العاصمة على الساعة التاسعة و النصف صباحا (9سا30د) و من وهران على الساعة الواحدة زوالا (13سا00د).

و أوضحت الشركة أن الرحلات باتجاه الجزائر ستستفيد من تطبيق تسعيرة تبدأ انطلاقا من 71 يورو بالنسبة لرحلة الذهاب العادي (حوالي 9.800 دج).

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وكانت شركة أ.أس.أل للطيران فرنسا قد أعلنت في ديسمبر الفارط بأنها قررت تعزيز رحلاتها على خط باريس/شارل ديغول (رواسي)-الجزائر العاصمة التي تضمنها طوال السنةي من خلال رفع وتيرتها خلال الصائفة إلى خمس رحلات أسبوعية ما بين يومي الاثنين و الجمعة.

وبخصوص خطها باريس-شارل ديغول (رواسي)-الشلفي تشير الشركة إلى أنه سيتم ضمانها كل يوم اثنين خلال فترة الذروة بفصل الصيف ما بين شهري يوليو وسبتمبر موضحة أنها خصصت عرض اسعار مرن للاستجابة لحاجيات زبائنها.

وتتضمن عروضها رحلات ذهاب عادي و ذهاب واياب مع أو دون أمتعة و قابلة للتعديل أو لا و قابلة للتعويض أو لا مع امكانية "التوفيق بين مختلف الخيارات" خاصة و أنه قد تم فتح عمليات الحجز ابتداء من شهر يناير على الموقع الالكتروني للشركة.

للتذكير فإن شركة أ.أس.أل للطيران فرنسا تضمن رحلات مسافرين لأهم وكلات السفر الفرنسية و الاوروبية.

و كانت الشركة الفرنسية قد أشارت في شهر نوفمبر الفارط أنها وقعت عقدا مع ترافلبورتي و هي مؤسسة تكنولوجية تقوم بتسهيل بيع الاسفار و شراءها و تسييرها من أجل تعزيز تواجدها بقنوات التوزيع لاسيما وجهة الجزائر.