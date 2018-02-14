التوقيع على اتفاق بين سوناطراك وسايبام لتسوية النزاعات 

الجزائر - وقع مجمع سوناطراك اليوم الأربعاء بالجزائر على اتفاق مع المجمع الايطالي للهندسة واستكشاف النفط سايبام يهدف إلى تسوية النزاعات القائمة بين الطرفين.

وقام بالتوقيع على الاتفاق كل من الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور ونظيره في سايبام ستيفانو كاو.

يذكر أن المحكمة الدولية للتحكيم امرت سايبام في ديسمبر 2017 بدفع مبلغ قدره 135 مليون دولار لفائدة سوناطراك لتسوية لنزاع يرجع لعام 2014 في إطار عقد يتعلق بإنشاء مصنع لاستخراج السوائل المصاحبة في حاسي مسعود وفصل الزيوت (مشروع ال بي جي) والمبرم في نوفمبر 2008.

وصرح السيد ولد قدور عقب التوقيع على الاتفاق بأن هذا الاخير سيسمح "بدفن النزاعات بين المجمعين الشريكين منذ عدة عقود".

من جهته، وصف المسؤول الأول عن سابيامي السيد كاو هذا الاتفاق ب "التاريخي".