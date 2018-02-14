طاقات متجددة: الجزائر مطالبة بتجاوز المرحلة التجريبية  

الجزائر - أكدت مديرة البحث لدى مركز تطوير الطاقات المتجددة نشيدة قصباجي مرزوق يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان الجزائر مطالبة بتجاوز المرحلة التجريبية و الدخول فعليا في تطوير الطاقات الجديدة و المتجددة مع اشراك قطاعات الصناعة و النقل و السكن في ترقية هذه الطاقات الخضراء.

وأوضحت السيدة قصباجي مرزوق لدى تدخلها خلال ندوة حول الوضعية الحالية للسوق الوطنية وآفاق تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر التي نظمت في اطار صالون الكهرباء و الطاقات المتجددة ان الجزائر سجلت تأخرا كبيرا في مجال الطاقات الجديدة و المتجددة و ذلك رغم اطلاق برنامج خاص بتطويرها.

كما اشارت ذات المسؤولة ان الجزائر تحتل اليوم المرتبة ال18 على المستوى الافريقي في مجال الامكانيات المتوفرة.

وأضافت ان البلاد وضعت مجموعة كبيرة من القوانين و النصوص التنظيمية التي من شانها تسيير هذا القطاع لكنها لم تسمح بإحراز تقدم في هذا المجال.

وأكدت في هذا الخصوص انه من اجل تدارك التأخر المسجل فان الجزائر مطالبة بتجاوز المرحلة التجريبية و الدخول فعليا في تطوير الطاقات الجديدة و المتجددة.

كما يحب -حسب رايها- اشراك قطاعات الصناعة و النقل و السكن في ترقية تلك الطاقات الخضراء و ذلك من خلال القيام باستثمارات تـأخذ بعين الاعتبار هذا الجانب.

وتابعت السيدة قصباجي مرزوق قولها ان على البنوك ايضا ان تشجع من جانبها الاستثمار في هذا المجال من خلال تقديم قروض و تحفيزات خاصة.

ومن اجل بعث تطوير الطاقات الجديدة و المتجددة و اقامة صناعة وطنية حقيقية في هذا المجال اوصت ذات المسؤولة بتشجيع انشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة من شانها مرافقة الاستثمارات الكبيرة الموجودة في هذا المجال.

وأضافت انه بجب التفكير منذ الان في صيانة المنشآت المنجزة مما يتطلب تشجيع المناولة في هذا الميدان.

وفي معرض تطرقها للبرنامج المتعلق بترقية النجاعة الطاقوية اكدت السيدة قصباجي على انه يتقدم ببطء كبير مقارنة بذلك الخاص بتطوير الطاقات الجديدة و المتجددة.

وأكدت في هذا السياق، أن على الدولة ان تتخذ اجراءات من شانها على سبيل المثال تشجيع المواطنين على استعمال سخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية في كل مسكن جديد.

كما الحت على تحسيس السكان بتقليص استهلاك الطاقة من خلال ادخال الطاقات المتجددة في حياتهم اليومية..

في هذا الصدد، تسعى السلطات العمومية الى توفير 42 مليار دولار في افاق 2030 من خلال التخفيض ب9 % من استهلاك الطاقة عبر تطبيق البرنامج الوطني لتطوير النجاعة الطاقوية.