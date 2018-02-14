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طاقة: قيطوني يتحادث بالقاهرة مع نظيريه المصري والجنوب افريقي 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 شباط/فبراير 2018 10:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 72 مرات

الجزائر - تحادث وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، بالقاهرة مع الوزير المصري للنفط و الموارد المنجمية السيد طارق الملة و وزير  الطاقة الجنوب افريقي السيد دافيد مالوبو حول التعاون الطاقوي، حسبما افاد به يوم الثلاثاء بيان للوزارة.

وتطرق وزير الطاقة على هامش الطبعة الثانية من معرض مصر للنفط (2018) المنظم  منذ الاثنين بالقاهرة مع نظيره الجنوب افريقي الى فرص الاستثمار والشراكة و كذا تبادل التجارب والخبرات في المجال الطاقوي.

وأوضح ذات المصدر، أن الوزير قد اكد كذلك على امكانية تطوير شراكات مع جنوب  افريقيا من اجل التموقع معا في السوق الافريقية بالنظر الى ثروات البلدين و مهاراتهما و نوعية مواردهما البشرية و موقعها الجغرافي الاستراتيجي.

من جانب آخر، سمح اللقاء للسيد قيطوني و نظيره المصري بتقييم العلاقات  الثنائية في المجال الطاقوي و السبل و الوسائل الكفيلة بتعزيزها.

و وصف الوزيران العلاقات الثنائية "بالممتازة" كما اعربا عن ارادتهما في  جعلها "اكثر متانة" من خلال دراسة جميع الفرص المتاحة للبلدين في مجال  الصناعات الالكترونية والغازية والنفطية.

كما أجرى الجانبان حوصلة حول المشاريع التي تمت مناقشتها خلال لقائهما السابق  الذي جرى على هامش الاجتماع ال99 للمجلس الوزاري لمنظمة البلدان العربية  المصدرة للنفط في 10 ديسمبر الاخير بالكويت.

وتطرق الوزيران من جهة اخرى يضيف ذات المصدر، الى بعث مشاريع تسويق غاز  البترول المميع الجزائري لفائدة مصر و تسويق الغاز الطبيعي المميع الذي سيوفر  لمصر حسب الطلبات و كذا تسويق غاز البروبان الخام لتلبية الاحتياجات  المستقبلية للمصانع البتروكيميائية المصرية.

كما استعرض الجانبان موضوع التكوين و تبادل التجارب والخبرات سيما امكانية  تقاسم الخبرة الجزائرية في تزويد السكان بالغاز الطبيعي.

وخلص البيان في الاخير الى ان السيد قيطوني قد تطرق مع نظيره المصري الى  ضرورة توحيد امكانيات البلدين و القيام بمشاريع شراكة ذات فائددة متبادلة في  افاق دخول السوق الافريقية و العمل معا في مختلف المجالات الطاقوية و النفطية  والغازية.

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طاقة: قيطوني يتحادث بالقاهرة مع نظيريه المصري والجنوب افريقي 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 شباط/فبراير 2018 10:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 72 مرة   شارك

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