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بنك الجزائر لم يقرض حتى الآن دولارا واحدا لصندوق النقد الدولي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 شباط/فبراير 2018 18:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 177 مرات
بنك الجزائر لم يقرض حتى الآن دولارا واحدا لصندوق النقد الدولي

الجزائر-قال محافظ بنك الجزائر السيد محمد لوكال يوم  الثلاثاء أن البنك المركزي لم يقرض صندوق النقد الدولي ولو دولارا واحدا من احتياطات الصرف التي بلغت 3ر97 مليار دولار مع نهاية  2017.

وأوضح السيد لوكال في رده على تساؤلات النواب خلال جلسة مناقشة تقرير الوضعية  المالية و النقدية لسنتي 2016 و2017, أنه لم يكن هناك "تحويل" للأموال وإنما  "التزام" من الجزائر بإقراض صندوق النقد الدولي بما قيمته 5 مليارات دولار في  حالة حدوث أزمة مالية عالمية حادة مع مراعاة الوضع المالي للبلاد, باعتبارها  عضوا في هذه المؤسسة المالية الدولية.

 

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وأضاف السيد لوكال ان الأمر الذي اتفق عليه هو أن " تلتزم الجزائر على غرار  60 دولة اخرى بوضع تحت تصرف الصندوق مبلغ مالي قيمته 5 مليارات دولار يمكن  اقراضه جزئيا أو كليا إذا كان الصندوق بحاجة إلى ذلك, في حالة ظروف عالمية  استثنائية مثل حدوث ازمة مالية عالمية حادة".

ويستعمل هذا القرض اذا كانت الموارد المالية للصندوق غير كافية لتغطية  احتياجاته المالية - حسب المحافظ-  الذي أضاف أن "الصندوق في حوزته 659 مليار  دولار كمساهمة من الدول الأعضاء, في حين ان الجزائر التزمت ب 5 مليارات دولار  فقط".

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بنك الجزائر لم يقرض حتى الآن دولارا واحدا لصندوق النقد الدولي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 شباط/فبراير 2018 18:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 177 مرة   شارك

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