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رفع قيمة منحة السفر غير وارد حاليا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 شباط/فبراير 2018 18:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 141 مرات
رفع قيمة منحة السفر غير وارد حاليا

الجزائر- قال محافظ بنك الجزائر السيد محمد لوكال اليوم الثلاثاء بالجزائر أن "رفع قيمة منحة السفر غير وارد حاليا " بالنظر إلى الظرف المالي الصعب الذي تمر به البلاد.

و أوضح السيد لوكال في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني الذين طالبو برفع قيمة هذه المنحة، أن الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد لا يسمح بالنظر في امكانية رفع هذه المنحة في الوقت الحالي.

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وقال السيد لوكال أن البلاد تحصي حاليا 10 ملايين جواز سفر بيومتري،  مع تسجيل اقبال متزايد على السياحة خارج البلاد سنويا، مقابل تآكل احتياطي الصرف الذي بلغ 3ر97 مليار دولار نهاية 2017 ، كلها معطيات لا تسمح بمراجعة منحة السفر  نحو الزيادة  في الوقت الراهن.

وتابع السيد لوكال قائلا :" في ظل هذه الظروف ليس بوسعنا رصد ما مقداره 5 مليارات دولار كزيادة في المنحة السياحية  (...) رغم أننا على علم  بأن مبلغ 130 أورو كمنحة سفر غير كافية".

وأضاف أن احتياطي الصرف الحالي يسمح بإطلاق استثمارات و تلبية متطلبات الاقتصاد الوطني ذات الأولوية، معتبرا أن رفع منحة السفر للمواطنين من بين الأمور الثانوية.

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رفع قيمة منحة السفر غير وارد حاليا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 شباط/فبراير 2018 18:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 141 مرة   شارك

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