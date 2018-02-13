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رفع التجميد عن مشاريع قطاع الموارد المائية مس مجال الصرف الصحي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 شباط/فبراير 2018 17:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 109 مرات

الجلفة- كشف وزير الموارد المائية, حسين نسيب, يوم  الثلاثاء بالجلفة بأن إجراء رفع التجميد عن مشاريع قطاعه مس مجال الصرف الصحي الذي رصد له غلاف مالي بقيمة تزيد عن 90 مليار دينار جزائري.

و أضاف الوزير في ندوة صحفية على هامش اليوم الثاني من زيارة العمل والتفقد  التي قادته لولاية الجلفة بأن "رفع التجميد عن مشاريع القطاع مس مجال الصرف  الصحي باعتبار أن المجالات الأخرى كانت غير معنية بالتجميد".

و أوضح السيد نسيب "أن المشاريع التي رفع عنها التجميد والخاصة بالصرف الصحي  استفادت منها عدة ولايات من ربوع الوطن حيث تقدر الكلفة المالية التي رصدت لها  بما يفوق عن 90 مليار دج من جهة أخرى.

و في رده عن سؤال آخر يخص برفع تسعيرة الماء أكد الوزير بأن هذه المسألة "لحد  الآن ليست في جدول أعمال القطاع".

وكشف الوزير في سؤال عن نسبة امتلاء السدود قائلا بأن "النسبة الوطنية بلغت  54 بالمئة وهي مرشحة للارتفاع لاسيما بعد تساقط الثلوج بكثافة على عديد ولايات  الوطن نظرا للحالة المناخية وترقب تواصل التساقط".

وفي سياق آخر أكد السيد نسيب في إطار حديثه عن العناية التي توليها الدولة  لتحسين وضعية التزود بالماء أن هناك تنسيق محكم بين وزارته و الداخلية  والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من أجل التكفل بتحسين الأداء لفائدة  المواطنين قائلا "أن 560 بلدية لم تدمج إلى حد الآن من حيث التسيير لصالح  الجزائرية للمياه", مشيرا إلى العمل والتنسيق الموجود بين الوزارتين و السعي  من أجل إنجاز مشاريع على حساب البرامج القطاعية و أيضا على حساب برامج التنمية  البلدية وصندوق التضامن للجماعات المحلية ."

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رفع التجميد عن مشاريع قطاع الموارد المائية مس مجال الصرف الصحي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 شباط/فبراير 2018 17:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 109 مرة   شارك

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