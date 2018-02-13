الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية: بوعزقي يعرض بروما جهود الجزائر في قطاع الفلاحة

الجزائر - عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري السيد عبد القادر بوعزقي يوم الثلاثاء بروما توجهات الجزائر فيما يخص تطوير القطاع الفلاحي الذي يشهد حاليا ديناميكية تساهم بقوة في النمو الاقتصادي و في تحسين الأمن الغذائي للبلاد.

و لدى تدخله خلال الدورة ال41 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية (فيدا) التي تنعقد الثلاثاء و الاربعاء بالعاصمة الايطالية ذكر الوزير ان قطاع الفلاحة الجزائر يعرف منذ سنوات ال2000 و تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "ديناميكية تسمح له اليوم بالمساهمة بشكل فعال في النمو الاقتصادي و في رفع مستوى الامن الغذائي للبلاد".

و موازاة مع تنفيذ البرامج الرامية لعصرنة الفلاحة يندرج التعزيز الدائم للمنتجات الاستراتيجية و ضبط الاسواق و الحفاظ على الموارد الطبيعية ضمن جهود تطوير الفلاحة العائلية و تعزيز دورها في الاقتصاد الريفي و تغذية سكان الارياف حسب الوزير.

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في هذا الاطار ذكر الوزير بان المناخ الاقتصادي و الاجتماعي للاستثمار و للانتاج تم التكفل به من خلال معالجة ملف العقار و التسهيلات المطبقة في مجال الحصول على التمويل و على القروض و كذا عصرنة التأمينات الفلاحية.

و تساهم الفلاحة بالجزائر حسب السيد بوعزقي في 12 بالمئة من الناتج الداخلي الخام و تشغل اكثر من ربع الطبقة العاملة اي ما يعادل 5ر2 مليون منصب عمل دائم يضاف اليه ادماج الشباب المتخرجين من القطاع و 22.253 مؤسسة مصغرة انشئت في اطار دعم الاستغلال الفلاحي.

=الانتاج الفلاحي انتقل من 500 مليار دج سنة 2000 الى 3.000 مليار دج سنة 2016 =

و كشف السيد بوعزقي ان قيمة الانتاج الفلاحي انتقلت من 500 مليار دج سنة 2000 الى 3.000 مليار دج سنة 2016 يمثل اكثر من 70 بالمئة من المتاحات الغذائية.

و اضاف بان الديناميكية المعتمدة افرزت احتياجات جديدة يسعى القطاع للاستجابة لها من خلال مواصلة عصرنة القطاع و تطوير الصناعات الغذائية "من اجل ضمان قيمة مضافة للمنتجات المحلية و جعلها متوفرة بصفة دائمة و كذا احتواء التقلبات المزمنة لاسعارها و البحث عن اسواق للتصدير".

و تابع الوزير بان ادماج الشباب و النساء في الحياة العملية و مساهمة هذه الفئات في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد تشكل محور اهتمام خاص تعكسه الاجراءات القطاعية و ما بين القطاعات المطبقة لصالحها.

و هكذا فقد تم اتاحة فرص عمل دائمة لهذه الفئات في اطار الاستثمارات العمومية و الخاصة الموجهة لعصرنة المستثمرات الفلاحية و مستثمرات الرعي و لتعزيز الانتاج الفلاحي و تطوير الصناعات الغذائية.

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و قد تم وضع عدة اجراءات للسماح للنساء ء و للشباب بانشاء مستثمرات فلاحية على اراضي تابعة للاملاك الخاصة للدولة و كذا وحدات صغيرة للذبح او لتحويل و تعبئة المنتجات الفلاحية و ذلك في اطار شراكات متزايدة مع الفلاحين و المربين.

اضافة الى هذا فان النساء و الشباب الحاصلين على شهادات بامكانهم الاستثمار في الخدمات الفلاحية من خلال انشاء مكاتب دراسات و شركات خدمات و مخابر و هو ما يسهم في تلبية الحاجيات الناتجة عن ديناميكية التنمية الفلاحية و الريفية التي تعرفها البلاد.

و لدى تطرقه الى السياق الذي تنظم فيه الدورة الحالية ل"فيدا" لاحظ الوزير ان الظرف يبقى متسما بتواصل الجوع و سوء التغذية في بعض المناطق من العالم و هي الظروف التي يزيد من تعقيدها انعدام الامن في ظل ظروف مناخية قاسية و احيانا نزاعات محلية مدمرة.

و قال الوزير بهذا الخصوص انه : "اصبح الان معروفا منا جميعا انه لا يمكن رفع تحدي الامن الغذائي و تحقيق اهداف التنمية المستدامة دون استهداف استثمارات هامة و التأقلم مع التغير المناخي و تقليل مخاطر الكوارث في القطاع الريفي".

و حول دور "فيدا" اوضح الوزير ان هذه الوكالة التابعة لمنظمة الامم المتحدة كانت من الممولين الاوائل لصناديق تنشط في مجال التنمية الفلاحية بالجزائر من خلال التركيز على الفلاحين الصغار و على ادماج المراة الريفية في مسار التنمية.

و قد سمح تنفيذ برامج "فيدا" بالجزائر بتحصيل تجربة ثرية في مجالات متعددة بهدف رفع رهان الامن الغذائي و ترقية تنمية مستدامة و منسجمة للأراضي الريفية حسب الوزير.

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و بالنظر الى تجربته الطويلة في قيادة المشاريع التي تتناسب مع الظروف الخاصة للمناطق الريفية فان "فيدا" سيواصل- بالتنسيق مع باقي هيئات الامم المتحدة- لعب دور هام في الجهد الجماعي الرامي للحفاظ على التسيير الدائم للأقاليم الشاسعة المهددةي حسب الوزير.

و لهذا السبب فان التعاون جنوب-جنوب و التعاون الثلاثي المستهدف من الصندوق يمثل نقطة قوة هامة في الوقت الذي تتطلب فيه التحديات العالمية اللجوء الى اشكال متعددة من التضامن تكون مجددة و اكثر حركية.

يذكر ان الدورة ال41 ل"فيدا" خصصت لمناقشة موضوع "هشاشة التصدي على المدى الطويل: الاستثمار في الاقتصاديات الريفية الدائمة".

و قد انشئ الصندوق و مقره روما في 1977 و هو عبارة عن هيئة متخصصة اممية تتدخل كبنك للدعم و التنمية يهدف لتقديم اعانات مالية لتطوير الفلاحة في الدول النامية .

و يسعى الصندوق لمحاربة ظاهرة الجوع و سوء التغذية و الفقر في هذه الدول من خلال تحسين الوسائل و التقنيات الفلاحية و خلق و عصرنة نشاطات فلاحية او تجارية في الوسط الريفي لاسيما المشاريع المصغرة.