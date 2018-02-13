حسابات التخصيص الخاص: صدور مرسوم تنفيذي يحدد إجراءات جديدة في التسيير

الجزائر- تم تحديد إجراءات جديدة في تسيير حسابات التخصيص الخاص للخزينة العمومية، و ذلك عبر مرسوم تنفيذي صدر في العدد رقم 5 للجريدة الرسمية .

و يحدد المرسوم شروط تسوية استخدام الرصيد الايجابي لحسابات التخصيص الخاص المتبقي حتى تاريخ 31 ديسمبر للسنة " في حالة تدهور توازنات الخزينة".

و تنطبق الإجراءات التي جاء بها النص، على حسابات التخصيص الخاص بما فيها تلك الموجهة لتنفيذ برامج التجهيز العمومي و أيضا نفقات الرأسمال.

و بناء على هذه الإجراءات الجديدة فان نفقات هذه الحسابات " لا يجب الالتزام بها و دفعها إلا في حدود الإيرادات السنوية ".

و ينص المرسوم أيضا إلى أن الرصيد الايجابي المتبقي برسم السنة (ن1) و المنقول إلى السنة التالية "لا يمكن -رغم ذلك- استخدامه إلا بموافقة مسبقة للوزير الأول و يجسد هذا الترخيص بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

ويشير النص أيضا إلى أن طلب استعمال الرصيد الايجابي الملتزم به مرفق ببرنامج أعمال، يتم دراسته و بحثه بناء على قدرات التمويل للخزينة العمومية و كذا الأولويات المحددة من طرف الحكومة .