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حسابات التخصيص الخاص: صدور مرسوم تنفيذي يحدد إجراءات جديدة في التسيير

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 شباط/فبراير 2018 16:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 225 مرات

الجزائر- تم تحديد إجراءات جديدة في تسيير حسابات التخصيص الخاص للخزينة العمومية، و ذلك عبر  مرسوم تنفيذي صدر في العدد رقم 5 للجريدة الرسمية .

و يحدد المرسوم  شروط تسوية استخدام الرصيد الايجابي لحسابات التخصيص الخاص المتبقي حتى تاريخ  31 ديسمبر للسنة  " في حالة تدهور توازنات الخزينة".

و تنطبق الإجراءات التي جاء بها النص، على حسابات التخصيص الخاص بما فيها تلك الموجهة لتنفيذ برامج التجهيز العمومي و أيضا نفقات الرأسمال.

و بناء على هذه الإجراءات الجديدة  فان  نفقات هذه الحسابات " لا يجب الالتزام بها و دفعها إلا في حدود الإيرادات السنوية ".

و ينص المرسوم أيضا إلى أن الرصيد الايجابي المتبقي برسم السنة (ن1) و المنقول إلى السنة التالية  "لا يمكن -رغم ذلك- استخدامه إلا بموافقة مسبقة للوزير الأول و يجسد هذا الترخيص بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

ويشير النص أيضا إلى أن طلب استعمال الرصيد الايجابي الملتزم به مرفق ببرنامج أعمال،  يتم دراسته و بحثه بناء على قدرات التمويل للخزينة العمومية و كذا الأولويات المحددة من طرف الحكومة .

        

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حسابات التخصيص الخاص: صدور مرسوم تنفيذي يحدد إجراءات جديدة في التسيير
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 شباط/فبراير 2018 16:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 225 مرة   شارك

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