لوكال: بنك الجزائر يشرع في التغيير الشكلي لبعض الأوراق النقدية خلال الأيام القادمة

الجزائر - أعلن محافظ بنك الجزائر السيد محمد لوكال عن الشروع في تغيير الشكلي التدريجي لبعض الأوراق النقدية والتي تتطلب الدعم بالنسبة لتأمينها ضد عمليات التزوير.

وسيتم البدء بالأوراق ذات القيمة المالية 100 دج و500دج و 1000دجي والتي باتت عرضة للكثير من عمليات التزوير- وفق السيد لوكال- ثم الاستمرار في تغيير اوراق اخرى" تدريجيا".

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و اوضح المحافظ ان التغيير الشكلي لهذه الاوراق النقدية تدخل في اطار التجديد الاعتيادي للاوراق النقدية من اجل تغيير بعض الاوصاف التقنية للقطع المتداولة منذ ازيد من 30 سنة.

وتأتي الاوراق الجديدة لتعكس التطورات الاقتصادية التي عرفتها البلاد والشكل الجديد للجزائر الحديثة يتابع السيد لوكال.

وقال المحافظ ان هذا التغيير للاوراق النقدية لا يعني تغيير العملة الوطنية مؤكدا للنواب من دعاة تغيير العملة أن " هذا البند ليس في جدول أعمال البنك المركزي".