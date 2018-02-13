سوناطراك : مؤشرات ''إيجابية'' لاكتشاف جديد للمحروقات بالنيجر

ورقلة - أعلن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور يوم الإثنين بحاسي مسعود (900 كلم جنوب الجزائر) أن هناك مؤشرات " جد إيجابية" سجلت مؤخرا من قبل مؤسسة سوناطراك حول اكتشاف جديد للمحروقات بالنيجر.

وأوضح السيد ولد قدور خلال ندوة صحفية نشطها في ختام زيارة العمل والتفقد قام بها إلى المنطقة ي أن "هناك مؤشرات جد إيجابية سجلت خلال الأيام الأخيرة حول اكتشاف جديد للمحروقات قامت به سوناطراك بالنيجر".

وأضاف السيد ولد قدور بقوله " لقد حفرنا و وجدنا، ولكن لحد الآن ليس هو باكتشاف إقتصاديي لأن ذلك يحتاج إلى مرحلة كاملة للتطوير ي ورغم ذلك فإن الرشوحات الأولى والمؤشرات هي جد إيجابية".

وذكر الرئيس المدير العام لسوناطراك "أن المؤسسة بصدد تحضير مستقبلها حتى تعرف إلى ما يمكن التوجه إليه خلال 10 إلى 15 سنة" ي مبرزا أهمية تطوير الصناعات البتروكيميائية في الجزائر، سيما في إطار الشراكة الأجنبية.

وقال " لقد إلتقينا عديد المؤسسات الأجنبية التي ترغب في العودة إلى الجزائر بهدف الإستثمار في مجال المحروقات"،لافتا إلى أن بعض المؤسسات قد شرعت بالفعل في العوة.

وأستطرد السيد ولد قدور بقوله " أن الجزائر قد مرت بمرحلة عصيبة، وأصبحت الآن بلدا مستقرا وآمنا، وذلك بفضل عمل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".

واختتم "أن الشيء المهم هو تمرير رسالة واضحة أن الجزائر بلد جاد ي بلد واقف يتوفر على شتى القدرات والإمكانيات والمنشآت والموارد البشرية واللوجيستية، من شأنها أن تلبي حاجيات شركائنا".