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الصالون الدولي للمحروقات: قيطوني يتطرق إلى تعزيز الشراكات في الصناعة الطاقوية  

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 شباط/فبراير 2018 09:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 91 مرات
الصالون الدولي للمحروقات: قيطوني يتطرق إلى تعزيز الشراكات في الصناعة الطاقوية  

الجزائر - شارك وزير الطاقةي مصطفى قيطوني، يوم  الاثنين بالقاهرة في فعاليات الطبعة الثانية لمعرض مصر الدولي للبترول، حيث  تطرق إلى ضرورة اقامة شراكات من شأنها تعزيز الاساسيات الاقتصادية للصناعة  الطاقوية و البترولية، حسب ما جاء في بيان لوزارة الطاقة. 

وشارك السيد قيطوني في اجتماع وزاري عرف حضور العديد من نظرائه لاسيما من  مصر و فنزويلا و جنوب افريقيا.

وتطرق المتدخلون خلال المحادثات الى مواضيع متعلقة بضرورة اقامة شراكات من  شأنها تعزيز الأساسيات الاقتصادية للصناعة الطاقوية و البترولية من أجل خلق  الثروة مع مراعاة أهداف التنمية المستدامة. 

وأبرز السيد قيطوني فرص الاستثمار التي تتيحها الجزائر في المجال الطاقوي و كذا الجهود المبذولة من أجل تحسين مناخ الأعمال و تشجيع المقاولتية، يشير  المصدر ذاته. 

كما أشار الوزير إلى الغموض و إلى التقلبات التي لا زالت تميز سوق البترول و الغاز والتي احدثت اضطرابات في الأساسيات الاقتصادية عبر العالم. 

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وتطرق السيد قيطوني في هذا السياق إلى ضرورة التعريف بالمنتجين و المستهلكين  والابقاء على الجهود التي بادرت بها بلدان الأوبيب و غير الأوبيب بهدف تحقيق  استقرار و توازن الأسواق على المدى المتوسط و البعيد. 

وأضاف الوزير أن الجزائر لا طالما لعبت، تحت اشراف رئيس الجمهورية، السيد  عبد العزيز بوتفليقة، دورا فعالا في جميع فضاءات الحوار و التشاور و هو الأمر  الذي افضى إلى التوقيع على اتفاق الجزائر شهر سبتمبر 2016، و اعادة الثقة بذلك  للأسواق من خلال تمكين الشركات من القيام باستثمارات جديدة في المراحل الأولى  و النهائية لصناعة البترول و الغاز.

وتندرج سنة 2018، حسب الوزارة، في هذا السياق. 

وشهد المعرض مشاركة الأطراف الأكثر تأثيرا في مجال البترول و الطاقة حيث  يشكل أرضية لتبادل وجهات النظر بين المختصين في الصناعة البترولية و الغازية  حول فرص الاستثمار و تطوير اسواق البترول والغاز وكذا التكنولوجيات و الهندسة الطاقوية بالإضافة الى التنمية المستدامة.

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الصالون الدولي للمحروقات: قيطوني يتطرق إلى تعزيز الشراكات في الصناعة الطاقوية  
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 شباط/فبراير 2018 09:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 91 مرة   شارك

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