الصالون الدولي للمحروقات: قيطوني يتطرق إلى تعزيز الشراكات في الصناعة الطاقوية  

الجزائر - شارك و زير الطاقةي مصطفى قيطوني، يوم الاثنين بالقاهرة في فعاليات الطبعة الثانية لمعرض مصر الدولي للبترول، حيث تطرق إلى ضرورة اقامة شراكات من شأنها تعزيز الاساسيات الاقتصادية للصناعة الطاقوية و البترولية، حسب ما جاء في بيان لوزارة الطاقة.

وشارك السيد قيطوني في اجتماع وزاري عرف حضور العديد من نظرائه لاسيما من مصر و فنزويلا و جنوب افريقيا.

وتطرق المتدخلون خلال المحادثات الى مواضيع متعلقة بضرورة اقامة شراكات من شأنها تعزيز الأساسيات الاقتصادية للصناعة الطاقوية و البترولية من أجل خلق الثروة مع مراعاة أهداف التنمية المستدامة.

وأبرز السيد قيطوني فرص الاستثمار التي تتيحها الجزائر في المجال الطاقوي و كذا الجهود المبذولة من أجل تحسين مناخ الأعمال و تشجيع المقاولتية، يشير المصدر ذاته.

كما أشار الوزير إلى الغموض و إلى التقلبات التي لا زالت تميز سوق البترول و الغاز والتي احدثت اضطرابات في الأساسيات الاقتصادية عبر العالم.

وتطرق السيد قيطوني في هذا السياق إلى ضرورة التعريف بالمنتجين و المستهلكين والابقاء على الجهود التي بادرت بها بلدان الأوبيب و غير الأوبيب بهدف تحقيق استقرار و توازن الأسواق على المدى المتوسط و البعيد.

وأضاف الوزير أن الجزائر لا طالما لعبت، تحت اشراف رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، دورا فعالا في جميع فضاءات الحوار و التشاور و هو الأمر الذي افضى إلى التوقيع على اتفاق الجزائر شهر سبتمبر 2016، و اعادة الثقة بذلك للأسواق من خلال تمكين الشركات من القيام باستثمارات جديدة في المراحل الأولى و النهائية لصناعة البترول و الغاز.

وتندرج سنة 2018، حسب الوزارة، في هذا السياق.

وشهد المعرض مشاركة الأطراف الأكثر تأثيرا في مجال البترول و الطاقة حيث يشكل أرضية لتبادل وجهات النظر بين المختصين في الصناعة البترولية و الغازية حول فرص الاستثمار و تطوير اسواق البترول والغاز وكذا التكنولوجيات و الهندسة الطاقوية بالإضافة الى التنمية المستدامة.