قيمة الدينار تراجعت بأزيد من 15 % مقارنة بالأورو في 2017  

الجزائر - أكد يوم الاثنين محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، ان معدل صرف العملة الوطنية تراجع بنسبة 36ر15 بالمئة مقارنة بالعملة الاوروبية الموحدة (الأورو) في 2017 مقابل نمو قدر ب 59ر0 في 2016 .

و قال السيد لوكال في المجلس الشعبي الوطني " في الواقع ليست قيمة الدينار التي تراجعت و لكن اليورو هو الذي ارتفع بقوة امام الدولار في 2017.

بعد استقرار معدل صرف الدينار مقارنة بالأورو و الدولار سجل خلال الاشهر التسعة الأولى من 2017 فان هذا المعدل تراجع ب 74ر4 بالمائة امام الدولار و 69ر7 بالمائة امام الأورو هذا بين يونيو و سبتمبر 2017.

وتطرق السيد لوكال الى احتياطات الصرف التي تراجعت ب 8ر16 مليار دولار في 2017 ، من 1ر114 مليار دولار نهاية 2016 الى 3ر97 مليار دولار نهاية 2017، حيث قال أن هذا الانخفاض يعود الى تراجع فعلي لميزان المدفوعات و ايضا لنسب صرف الدولار و الأورو.

و حذر ذات المسؤول من ان تراجع احتياطات البلاد من الصرف سيحد من هامش مقاومة الصدمات الخارجية ي ما يجعل تكثيف الجهود لرفع العرض المحلي أمرا ضروريا .