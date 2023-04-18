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قيمة الدينار تراجعت بأزيد من 15 % مقارنة بالأورو في 2017  

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 شباط/فبراير 2018 09:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 88 مرات
قيمة الدينار تراجعت بأزيد من 15 % مقارنة بالأورو في 2017  

الجزائر - أكد يوم الاثنين محافظ بنك الجزائر،  محمد لوكال، ان معدل صرف العملة الوطنية تراجع بنسبة 36ر15 بالمئة مقارنة  بالعملة الاوروبية الموحدة  (الأورو) في 2017 مقابل نمو قدر ب 59ر0 في 2016 .

و قال السيد لوكال  في المجلس الشعبي الوطني " في الواقع  ليست قيمة الدينار  التي تراجعت و لكن اليورو هو الذي  ارتفع بقوة  امام الدولار في 2017.

بعد استقرار معدل صرف الدينار مقارنة بالأورو و الدولار سجل خلال الاشهر  التسعة الأولى من  2017  فان هذا المعدل تراجع ب 74ر4 بالمائة امام الدولار و  69ر7 بالمائة امام الأورو هذا  بين يونيو  و سبتمبر 2017.

إقرأ أيضا: بنك الجزائر يحذر من تراجع هامش مقاومة الاقتصاد الوطني للصدمات الخارجية 

وتطرق السيد لوكال الى احتياطات الصرف التي تراجعت ب 8ر16 مليار دولار في  2017 ،  من 1ر114 مليار دولار نهاية 2016 الى 3ر97 مليار دولار نهاية 2017،  حيث قال أن هذا الانخفاض يعود الى تراجع فعلي لميزان المدفوعات و ايضا  لنسب  صرف الدولار و الأورو.

و حذر ذات المسؤول من ان تراجع احتياطات البلاد من الصرف سيحد من  هامش  مقاومة الصدمات الخارجية ي ما يجعل تكثيف الجهود لرفع العرض المحلي أمرا  ضروريا .

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قيمة الدينار تراجعت بأزيد من 15 % مقارنة بالأورو في 2017  
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 شباط/فبراير 2018 09:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 88 مرة   شارك

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