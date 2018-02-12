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افتتاح الطبعة الخامسة للصالون الدولي للنقل و اللوجستيك بقصرالمعارض

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 شباط/فبراير 2018 19:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 155 مرات
افتتاح الطبعة الخامسة للصالون الدولي للنقل و اللوجستيك بقصرالمعارض
صورة وأج

الجزائر - افتتح وزير الأشغال العمومية والنقل السيد عبد  الغني زعلان يوم الاثنين بالجزائر العاصمة فعاليات الطبعة الخامسة للصالون الدولي للنقل واللوجستيك  والحركية  "البنية التحتية الجزائرية 2018".

وتشهد  هذه التظاهرة  الاقتصادية  التي تنظم  من 12 الى 14 فبراير 2018 بقصر  المعارض (الصنوبر البحري)  حضور 100  عارض  وطني وأجنبي من هولندا (ضيف  الشرف) وجنوب أفريقيا والصين  وفرنسا وسويسرا.

كما سجلت الشركات الوطنية التابعة  لقطاع النقل والبنى التحتية في قطاع النقل   في الصالون  مثل شركة مترو الجزائر و الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية   ومؤسسة ميناء الجزائر والمؤسسة العمومية  للنقل الحضري و الشبه الحضري  وشركات  موانئ كل من الغزوات و مستغانم و وهران وتنس.

واشار الوزير خلال ندوة صحفية عقب تدشين  المعرض مع السفير الهولندي بالجزائر  ان النقل واللوجستيك  تعتبر "قطاعات حيوية" و لها دور حاسم" في تفعيل  الديناميكية الاقتصادية و رفع حجم التبادل التجاري وبالتالي زيادة الإنتاج  وتحسين معدل النمو.

 

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وأضاف  الوزير يقول "ان تطوير هذين المجالين  اليوم أسهم في تحسين ترتيب  الجزائر في مجال الخدمات اللوجستية بفضل بعض المشاريع المهمة في إطار برنامج  رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".

وفقا لهي تشمل هذه المشاريع تحديث وتوسيع الموانئ التجاريةي وربط الموانئ  بوسائل النقلي وربط المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والعديد من شركات  الإنتاج بشبكات السكك الحديدية وانجاز  مراكز الشحن في المطارات وفتح النقل  الجوي والبحري للسلع أمام المتعاملين الوطنيين.

واشار ايضا  ان "هذه المشاريع ترمي  إلى تحقيق الأهداف التي سطرتها الوزارة  والتي تتمثل في خفض التكاليف اللوجستية بنسبة 35? إلى 15? بحلول عام 2025".

واعتبر الوزير ان هدا المسعى  يهدف  إلى زيادة القدرة التنافسية للمتعاملين   الوطنيين من خلال تحسين حركة نقل السلعي مما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج  وتحسين القدرة الشرائية ومستوى معيشة المواطنين.

من جهة اخرى اوضح السيد زعلان ان  تعزيز الخدمات اللوجستية وتطوير النقل  الجوي والبحري وتفاعلاتها سيكون له اثر إيجابي على تكلفة انتاج السلع والخدمات  وظروف نقلها وتوزيعها.

واشار الوزير الى ان  قطاع الأشغال العمومية والنقل سيواصل تنفيذ برنامجه من  خلال تعزيز وتطوير البنى التحتية للموانئ على وجه الخصوصي مع إطلاق مشروع  ميناء الجزائر للوسط بالحمدانية و ارضيته اللوجستيكية و 3 مناطق صناعية.

و ابرز الوزير أيضا مشاريع تطوير محطات نهائيات الحاويات في الجزائر العاصمة  وهران ومستغانم وجن جن (جيجل)  وعنابة  والمنصات الخاصة لنقل المعادن  في  أرزيو و عنابة.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يبلغ عدد الزوار المهنيين  الذين يبحثون  عن فرص للشراكة 4 آلاف  زائر خلال هذا الحدث الاقتصادي.

وستعقد  على هامش هذا الحدث  ندوات حول مواضيع ذات صلة  بمجالي النقل  واللوجستيك تتمحور مواضيعها حول "النقل بالسكك الحديدية" و "النقل البحري  واللوجستك" و "النقل واللوجستيك".(

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افتتاح الطبعة الخامسة للصالون الدولي للنقل و اللوجستيك بقصرالمعارض
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 شباط/فبراير 2018 19:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 155 مرة   شارك

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