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تراجع الكتلة النقدية خارج المنظومة البنكية سنة 2017

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 شباط/فبراير 2018 19:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 156 مرات
تراجع الكتلة النقدية خارج المنظومة البنكية سنة 2017

الجزائر - صرح محافظ بنك الجزائر, محمد لوكال يوم  الاثنين أمام المجلس الشعبي الوطني أن الكتلة النقدية المتداولة خارج المنظومة  البنكية أي المال المكدس قد تراجعت سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 .

و خلال عرضه تقارير بنك الجزائر حول التطورات المالية و النقدية سنتي 2016 و  2017 أمام النواب, أكد السيد لوكال أن "التداول النقدي قدر بحوالي 4780 مليار  دج تمثل منها ما بين 1500 مليار دج و 2000 مليار دج أموال مكدسة للأعوان  الاقتصاديين".

في هذا الشأن أوضح نفس المسؤول أن "هذا يبرز جليا ضرورة قيام البنوك  التجارية بإدراج جمع هذه الموارد المعتبرة المتداولة خارج البنوك كأولوية"  مضيفا أن النقد المتداول خارج المنظومة البنكية تراجع ب 105 مليار دج في  ديسمبر 2017 على سبيل المثال و ذلك بفضل تطبيق تعليمة لبنك الجزائر حول توطين  الواردات الموجهة للبيع على حالها.

وأوضح السيد لوكال أن الأموال التي أدخلت الى البنوك في ظرف شهر (105  مليار دج) فقط سمحت برفع الموارد البنكية ب 172 مليار دج في ديسمبر 2017.

و عليه, فان النقد المتداول تراجع الى 4675 مليار دج في نهاية 2017 مقابل  4780 مليار دج في نهاية سبتمبر 2016 .

و بالرغم من التراجع بمعدل 8 بالمئة في ودائع قطاع المحروقات فان الودائع  البنكية ارتفعت في المجموع سنة 2017 الى حدود 9602 مليار دج, حسب السيد  لوكال.

كلـمات مفتـاحيــة :
تراجع الكتلة النقدية خارج المنظومة البنكية سنة 2017
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 شباط/فبراير 2018 19:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 156 مرة   شارك

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