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احتياطات الصرف بلغت 3ر97 مليار دولار في نهاية 2017

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 شباط/فبراير 2018 16:35     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 92 مرات
احتياطات الصرف بلغت 3ر97 مليار دولار في نهاية 2017

الجزائر - قدرت احتياطيات الصرف الجزائرية  3ر97  مليار  دولار حتى نهاية 2017  حسب ما صرح به يوم الاثنين محافظ بنك الجزائر السيد  محمد لوكال .

و كانت احتياطات الصرف قد بلغت 1ر114 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 , ما  يمثل تراجعا بنحو  8ر16 مليار دولار ما بين نهاية ديسمبر 2016 و نهاية ديسمبر  2017 حسبما أكده السيد لوكال خلال عرضه للوضعية المالية و الاقتصادية للبلاد  أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية.

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للتذكير كان وزير المالية السيد عبد الحمان راوية قد اوضح أكتوبر الماضي أن  احتياطات الصرف ستصل الى 2ر85 مليار دولار في نهاية 2018 (ما يمثل 8ر18 شهرا  من الواردات) و الى 7ر79 مليار دولار في 2019 ( 4ر18 شهرا من الواردات)  لتصل  2ر76 مليار دولار خلال 2020 (8ر17 شهرا من الواردات).

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احتياطات الصرف بلغت 3ر97 مليار دولار في نهاية 2017
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 شباط/فبراير 2018 16:35     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 92 مرة   شارك

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