احتياطات الصرف بلغت 3ر97 مليار دولار في نهاية 2017

الجزائر - قدرت احتياطيات الصرف الجزائرية 3ر97 مليار دولار حتى نهاية 2017 حسب ما صرح به يوم الاثنين محافظ بنك الجزائر السيد محمد لوكال .

و كانت احتياطات الصرف قد بلغت 1ر114 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 , ما يمثل تراجعا بنحو 8ر16 مليار دولار ما بين نهاية ديسمبر 2016 و نهاية ديسمبر 2017 حسبما أكده السيد لوكال خلال عرضه للوضعية المالية و الاقتصادية للبلاد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية.

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للتذكير كان وزير المالية السيد عبد الحمان راوية قد اوضح أكتوبر الماضي أن احتياطات الصرف ستصل الى 2ر85 مليار دولار في نهاية 2018 (ما يمثل 8ر18 شهرا من الواردات) و الى 7ر79 مليار دولار في 2019 ( 4ر18 شهرا من الواردات) لتصل 2ر76 مليار دولار خلال 2020 (8ر17 شهرا من الواردات).