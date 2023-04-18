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الساحل العاصمي : أزيد من 4400 طن محصول الصيد البحري خلال سنة 2017

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 شباط/فبراير 2018 16:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 110 مرات

الجزائر- فاقت كمية محصول الصيد البحري بالساحل العاصمي  خلال سنة 2017 , 4400 طن مسجلة زيادة ناهزت 45 بالمائة مقارنة بالمحصول مسجل  خلال سنة 2016 , حسبما علم يوم الاثنين عن مسؤولة قطاع الصيد البحري لولاية  الجزائر السيدة ربيعة زروقي .

و اوضحت مديرة الصيد البحري لولاية الجزائر في تصريح ل/واج ان حصيلة الصيد  للسنة الماضية (2017) بسواحل العاصمة بلغت 4432.444 طن مقارنة ب 3065.297 طن مسجلة خلال سنة 2016 وهو ما يعني زيادة في حدود 44.60 بالمائة أي 1367.147 طن  .

و شكل صنف الاسماك الزرقاء غالبية المحصول السمكي المصطاد السنة الماضية  بنسبة 91 بالمائة وهو ما يعادل 4047.509 طن ,حسب ارقام مديرية الصيد البحري  ,علما ان فترة الصيد ما بين شهري أوت  الى سبتمبر هي التي صنعت الفارق في هذه  الحصيلة.

و أرجعت مديرة القطاع هذه الزيادة في الكمية التي تم تسجيلها  الى جهود  الصيادين المصنفين في خانة اصحاب قوارب الصيد الصغيرة و الذين يبلغ تعدداهم  حوالي 150 صيادا.

وتشكل هذه الفئة من الصيادين (اصحاب القوارب الصغيرة) غالبية فئة الصيادين  المسجلين بالولاية التي تحصي حسب مديرية الصيد البحري 94 صيادا مختصا في صيد  سمك السردين, و 52 صيادا من أصحاب الزوارق اضافة الى صياد واحد مختص في صيد  سمك التونة.

كما سلمت مصالح مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر خلال سنة 2017 نحو 483  رخصة صيد و 269 رخصة للصيادين الهواة فيما تم تسجيل 4 رخص تحويل من نشاط صيد  الهواة نحو الصيد المهني.

و كشفت السيدة زروقي عن تصدير قرابة 45 طنا من مختلف الاصناف السمكية نحو  الاتحاد الاوروبي خلال السنة الماضية , فيما بلغت حصيلة الاستيراد 850.762 طن  و ذلك عبر ميناء الجزائر .

للتذكير فان المنتوج السمكي المصطاد بالساحل العاصمي يكون للسنة الثانية على  التوالي قد عرف ارتفاعا محسوسا بما فيها نوعية الاسماك المصطادة , فقد سجل  خلال سنة 2016 تراجع في كميات السمك الازرق بنسبة 17 بالمائة من اجمالي  المحصول المصطاد خلال سنة 2016  مقارنة بسنة 2015 , فيما يتراوح  الاحتياطي  الاجمالي من السمك عبر ساحل الجزائر العاصمة  بين 55 الى 83 الف طن سنويا وفقا  لإحصائيات مصالح الولاية .

كلـمات مفتـاحيــة :
الساحل العاصمي : أزيد من 4400 طن محصول الصيد البحري خلال سنة 2017
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 شباط/فبراير 2018 16:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 110 مرة   شارك

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