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مالية : جاري الدين العمومي بلغ اكثر من 1.407 مليار دينار حتى نهاية 2015

  أدرج يـوم : الأحد, 11 شباط/فبراير 2018 18:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 104 مرات

الجزائر - ارتفع جاري الدين العمومي الى 18ر1.407 مليار  دينار حتى نهاية 2015  مقابل  1.266 مليار دينار نهاية 2014 , موزعة بين 8ر  1.380  مليار دينار تمثل الدين العمومي الداخلي و 38ر 26 مليار دينار دين  خارجي, حسبما أفاد به التقرير المتعلق  بمشروع  قانون تسوية الميزانية لسنة  2015, الذي سيعرض للنقاش الاسبوع  المقبل في جلسة علنية بالمجلس الشعبي   الوطني.

و يتشكل الدين الداخلي من 5ر998 مليار دينار كديون السوق و 3ر 382  مليار  دينار كديون التطهير .

و تتمثل ديون التطهير في  الالتزامات المسجلة خلال  الفترة الممتدة ما بين  2012 و 2015  خاصة منها مستحقات شركة سونلغاز بما يعادل 2ر225 مليار دينار, و  اعادة  شراء ديون الفلاحين بقيمة 1ر27  مليار دينار وكذا الالتزامات المتعلقة  بإعادة رسملة البنوك العمومية بـ  2ر101 مليار دينار.

أما فيما يخص الدين الخارجي  ( 64ر246 مليون دولار حسب سعر الصرف في 29  ديسمبر 2015), اشار التقرير الى انه و رغم  تسديد مختلف المستحقات المدرجة  خلال سنة 2015, إلا ان قيمته المعبر عنها بالعملة الوطنية, لم يسجل انخفاض  ملفت مقارنة  بمستواه  لسنة 2014 (27 مليار دينار) , وهذا ما يفسر ارتفاع قيمة  صرف الدولار  مقارنة بالدينار .

وقد بلغ الدين الخارجي المستحق  لكندا 14ر980  مليون دينار ( ما يعادل 16ر9  مليون  دولار) و 22ر11مليار  دينار( ما يعادل 96ر104 مليون  دولار) لفرنسا و  52ر7  مليار  دينار( ما يعادل32ر70 مليون دولار) للعربية السعودية و  52ر1  مليار دينار(ما يعادل 29ر14 مليون  دولار) للإمارات العربية المتحدة  و 09ر4  مليار  دينار(ما يعادل 23ر38 مليون  دولار) لبلجيكا.

كلـمات مفتـاحيــة :
مالية : جاري الدين العمومي بلغ اكثر من 1.407 مليار دينار حتى نهاية 2015
  أدرج يـوم : الأحد, 11 شباط/فبراير 2018 18:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 104 مرة   شارك

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