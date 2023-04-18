مالية : جاري الدين العمومي بلغ اكثر من 1.407 مليار دينار حتى نهاية 2015

الجزائر - ارتفع جاري الدين العمومي الى 18ر1.407 مليار دينار حتى نهاية 2015 مقابل 1.266 مليار دينار نهاية 2014 , موزعة بين 8ر 1.380 مليار دينار تمثل الدين العمومي الداخلي و 38ر 26 مليار دينار دين خارجي, حسبما أفاد به التقرير المتعلق بمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015, الذي سيعرض للنقاش الاسبوع المقبل في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني.

و يتشكل الدين الداخلي من 5ر998 مليار دينار كديون السوق و 3ر 382 مليار دينار كديون التطهير .

و تتمثل ديون التطهير في الالتزامات المسجلة خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و 2015 خاصة منها مستحقات شركة سونلغاز بما يعادل 2ر225 مليار دينار, و اعادة شراء ديون الفلاحين بقيمة 1ر27 مليار دينار وكذا الالتزامات المتعلقة بإعادة رسملة البنوك العمومية بـ 2ر101 مليار دينار.

أما فيما يخص الدين الخارجي ( 64ر246 مليون دولار حسب سعر الصرف في 29 ديسمبر 2015), اشار التقرير الى انه و رغم تسديد مختلف المستحقات المدرجة خلال سنة 2015, إلا ان قيمته المعبر عنها بالعملة الوطنية, لم يسجل انخفاض ملفت مقارنة بمستواه لسنة 2014 (27 مليار دينار) , وهذا ما يفسر ارتفاع قيمة صرف الدولار مقارنة بالدينار .

وقد بلغ الدين الخارجي المستحق لكندا 14ر980 مليون دينار ( ما يعادل 16ر9 مليون دولار) و 22ر11مليار دينار( ما يعادل 96ر104 مليون دولار) لفرنسا و 52ر7 مليار دينار( ما يعادل32ر70 مليون دولار) للعربية السعودية و 52ر1 مليار دينار(ما يعادل 29ر14 مليون دولار) للإمارات العربية المتحدة و 09ر4 مليار دينار(ما يعادل 23ر38 مليون دولار) لبلجيكا.