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الصناعة العسكرية : تسليم 771 مركبة متعددة الاستخدام من علامة "مرسيدس بنز"

  أدرج يـوم : الأحد, 11 شباط/فبراير 2018 15:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 179 مرات
الصناعة العسكرية : تسليم 771 مركبة متعددة الاستخدام من علامة &quot;مرسيدس بنز&quot;
صورة وأج أرشيف

الجزائر,-تم يوم الاحد توزيع ما مجموعه 771 مركبة   متعددة الاستخدام من علامة مرسيدس بنز و ذلك من طرف شركة " آلجيريان موتورز  سرفيس - مرسيدس بنز " للرويبة لفائدة المديرية المركزية  للعتاد التابعة  لوزارة الدفاع الوطني بالإضافة الى مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة حسب ما افاد  به بيان للوزارة.

وتضم هذه المجموعة 454 شاحنة و حافلة  لفائدة المديرية المركزية  للعتاد  التابعة لوزارة الدفاع الوطني و 317  اخرى لفائدة  مؤسسات اقتصادية عمومية  وخاصة .

و اشار ذات البيان  الى ان هذه العملية النوعية تأتي تجسيدا للأهداف المسطرة  من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي الرامية الى خلق نسيج اقتصادي وطني  متكاملي كما تبرز "الأشواط الكبيرة التي بلغها الجيش الوطني الشعبي في شتى  المجالات".

و اضاف نفس المصدر ان هذه العملية  تندرج ايضا  في اطار "مواصلة تجسيد برنامج  الانعاش الاقتصادي الذي بادر به رئيس الجمهوريةي القائد الاعلى للقوات المسلحة  ,وزير الدفاع الوطني الرامي الى بعث المنتوج الوطني و تطبيقا لتعليمات الفريق  نائب وزير الدفع الوطنيي رئيس

اركان الجيش الوطني الشعبي الهادفة الى تطوير  مختلف الصناعات العسكرية وبالخصوص الميكانيكية منها , بما يلبي احتياجات هياكل  الجيش الوطني الشعبي و مختلف المؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة.

 يذكر ان شركات تصنيع المركبات مرسيدس-بنز التابعة لوزارة الدفاع الوطني  انتجت حتى الآن  قرابة 13.000 مركبة من نوع مرسديس من جميع الاصناف. 

 تسليم أزيد من 630 سيارة من انتاج الشركة الجزائرية لصناعة العربات مرسيدس بنز لتيارتاقرأ أيضا: 

للإشارة فانه  تم انشاء ثلاث شركات  برأسمال مختلط  في يوليو 2012 في اطار  تنفيذ بروتوكولات الشراكة الجزائرية -الاماراتية-الالمانية, من أجل تطوير  الصناعة الميكانيكية الوطنية.

ويتعلق الامر بالشركة الجزائرية لإنتاج مركبات الوزن الثقيل من علامة مرسيدس  بنز الكائن مقرها بالرويبة, والشركة الجزائرية لإنتاج المركبات من علامة  مرسيدس بنز بتيارت , والشركة الجزائرية لإنتاج المحركات من العلامة الالمانية   (مرسيدس بنز, دوتس, أم.تي.أي,)  بواد حميمين بقسنطينة.

أما شركة " آلجيران موتورز سرفيس - مرسيدس بنز" للرويبة  فهي  مكلفة بتسليم  وتوزيع المركبات المصنعة في إطار هذه المشاريع المشتركة.

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الصناعة العسكرية : تسليم 771 مركبة متعددة الاستخدام من علامة "مرسيدس بنز"
  أدرج يـوم : الأحد, 11 شباط/فبراير 2018 15:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 179 مرة   شارك

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