منتدى لترقية الاستثمار في شمال إفريقيا ببرلين  

برلين - انعقد يومي الأربعاء والخميس ببرلين منتدى اقتصادي حول الاستثمار في شمال إفريقيا بحضور متعاملين اقتصاديين جزائريين ومن دول المنطقة وكذا ممثلين لعدة هيئات اقتصادية ألمانية.

وقام بتنظيم هذه التظاهرة الجمعية العربية الأوروبية المتوسطية للتعاون الاقتصادي بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة لبرلين تحت شعار "الشراكة من أجل التنمية".

وضم المنتدى رؤساء مؤسسات من الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا ومصر والسودان مع نظرائهم الألمان وممثلي الوزارات الألمانية للشؤون الخارجية، الاقتصاد والطاقة وكذا التعاون الاقتصادي والتطوير.

وخلال تدخله في هذا المنتدى، استعرض سفير الجزائر بألمانيا نور الدين عوام جهود الجزائر المبذولة لدعم التنمية الاقتصادية وتطوير مناخ الأعمال في البلاد.

كما تطرق إلى النتائج المحققة فيما يتعلق بتحسين تموقع المتعاملين الاجانب في سوق تزخر بالإمكانيات في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي لاسيما تلك التي تحظى بالأولوية كالصناعة والسياحة والفلاحة والطاقات المتجددة والمناولة.

وفي نفس السياق أشار السفير إلى الملاءة المالية للجزائر التي تمكنت من التخلص من المديونية الخارجية وإلى قدرة البلاد التي اعترفت بها الهيئات المالية الدولية على مواجهة الأزمة المالية الراهنةي وهي عوامل أساسية لقياس صحة الاقتصاد الوطني وجاذبية السوق الجزائري بالنسبة للمستثمرين.

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وذكر السيد عوام أيضا بتصدر الجزائر لترتيب الدول العربية في مؤشر التنمية المستدامة والذي أعدته هيئة برتلسمان في يناير 2018، مبرزا الحركية التنموية التي عرفتها البلاد خلال العقدين الماضيين بفضل مختلف البرامج الخماسية وكذا سياسة تنويع الاقتصاد الوطني التي توجد في صميم النموذج الجديد للنمو القائم على شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي معرض حديثه عن مقومات الاستثمار في الجزائري تطرق السفير إلى جملة المزايا والتسهيلات الممنوحة للمتعاملين الوطنيين والأجانب من خلال قانون الاستثمار والتنظيم الجمركي.

وحول العلاقات الاقتصادية الجزائرية-الألمانية، اكد المتحدث نشاط الشركاء الألمان في السوق الوطني وحجم التبادلات التجارية الذي تزايد بشكل ملحوظ في السنوات الاخيرة، مبديا امله في ان تنخرط المؤسسات الألمانية في مسار التبادل المستدام مع مؤسسات جزائرية خلاقة للشغل وللقيمة المضافة والمساهمة في تكوين نوعي.

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كما دعا المتعاملين الألمان لمواصلة الاستثمار مع نظرائهم الجزائريين على طريق تعزيز المكتسبات الاقتصادية الثنائية مؤكدا في هذا الصدد الدعم الكامل للسلطات الجزائرية.

وتم بمناسبة هذا المنتدى تقديم عرض حول تجمع الشركات الناشطة في صناعة السيارات في الجزائر من طرف إطار بوزارة الصناعة والمناجم.

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وقام خلال التظاهرة رؤساء المؤسسات المغاربية والألمانية بعرض تجاربهم الناجحة وتقديم لمحة حول تطور تدفق الأعمال بين البلدين.