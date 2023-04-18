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الجزائر تشارك في المعرض الدولي الثاني للبترول بمصر يومي 12 و 13 فبراير 

  أدرج يـوم : الجمعة, 09 شباط/فبراير 2018 15:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 218 مرات
الجزائر تشارك في المعرض الدولي الثاني للبترول بمصر يومي 12 و 13 فبراير 

الجزائر - ستنعقد الطبعة الثانية للمعرض الدولي للبترول  بمصر يومي 12 و 13 فبراير الجاري بمشاركة وزير الطاقة مصطفى قيطوني، حسبما  افاد به يوم الخميس بيان للوزارة.

وفي هذا الصدد، سيشارك السيد قيطوني -حسب ذات المصدر- في اجتماع وزاري بحضور  العديد من نظرائه لاسيما من مصر و فنزويلا و العراق و جنوب افريقيا و غينيا  الاستوائية.

وسيتطرق المتدخلون خلال المحادثات الى المواضيع المتعلقة بالحاجة الى تنفيذ  شراكات و تعزيز الأساسيات الاقتصادية للصناعة الطاقوية و البترولية لخلق  الثروة مع مراعاة أهداف التنمية المستدامة.

ويضيف البيان أن هذا المعرض -الذي سيشهد مشاركة الأطراف الأكثر تأثيرا في  مجال البترول و الطاقة- يشكل أرضية لتبادل وجهات النظر بين أخصائيي الصناعة  البترولية و الغازية حول فرص الاستثمار و تطوير اسواق البترول و الغاز و كذا  تكنولوجيات و هندسة الطاقة بالإضافة الى التنمية المستدامة.

 

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كما ستكون زيارة السيد قيطوني مناسبة لبحث العلاقات الثنائية بين الجزائر و مصر في مجال الطاقة مع الوزير المصري للبترول و الثروة المعدنية طارق الملا.

وسيجري وزير الطاقة محادثات مع نظرائه لمناقشة فرص الاستثمار و الشراكة ذات  الفائدة المتبادلة.

كما سيتطرق المسؤول الأول عن القطاع -يضيف البيان- الى فرص الأعمال التي  تتيحها الجزائر و كذا المزايا في مجال الصناعة البترولية و الغازية للشركات  البترولية و الطاقوية الدولية التي تعمل في الجزائر او ترغب في ذلك.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر تشارك في المعرض الدولي الثاني للبترول بمصر يومي 12 و 13 فبراير 
  أدرج يـوم : الجمعة, 09 شباط/فبراير 2018 15:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 218 مرة   شارك

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