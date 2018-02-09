غليزان - أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، اليوم الخميس بغليزان على ضرورة الاستثمار أكثر في الصناعات التحويلية الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي .

وأبرز الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارته التفقدية الى الولاية دور وأهمية المنتجات الفلاحية المحولة في تنويع الاقتصاد الوطني وتدعيم السوق الوطنية بالمنتجات المصنعة والمحولة محليا .

وذكر السيد بوعزغي قائلا " إذا كان هناك فائض في الانتاج الفلاحي و لم يستطع الفلاح تسويقه فالوحدات الصناعية يإمكانها تحويله و هذا ما يخلق إندامجا بين الفلاح و المستثمر".

ودعا الوزير الى "الاستغلال الأمثل للمؤهلات والموارد الفلاحية التي تمتاز بها المنطقة للرفع من قدراتها في المجال الفلاحي بالرغم من كون ولاية غليزان تحتل المراتب الاولى في بعض المنتجات الفلاحية".

وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قد قام خلال زيارته للولاية بمعاينة وحدة لإنتاج مشتقات الحليب وإنتاج العصائر ببلدية سيدي سعادة إلى جانب زيارة عدة مزارع نموذجية بالمطمر وغليزان وزمورة .

كما عاين أيضا مركب لدواجن البيض وانتاج أغذية الانعام بغليزان ومركز لتربية الابقار وتجميع الحليب ببلدية زمورة فضلا عن محيط غابي مستغل من طرف مستثمر خاص بغابة "الشهايرية" ببلدية دار بن عبد الله ومعاينة محيط السقي "الشلف الاسفل" والمعهد الوطني للبحث الزراعي بالحمادنة.