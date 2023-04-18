مالية: 20 بنكا و9 مؤسسات مالية تنشط في الجزائر

الجزائر - يقدر عدد البنوك و المؤسسات المصرفية الناشطة في الجزائر حاليا بـ 29 مؤسسة وفقا لقرار بنك الجزائر يتضمن قائمتين للبنوك والمؤسسات المالية المعتمدة حتى 2 يناير 2018 تم نشرها في العدد 04 من الجريدة الرسمية .

و تتمثل البنوك المعتمدة للنشاط وفقا لقرار بنك الجزائر في بنك الجزائر الخارجي و البنك الوطني الجزائري و القرض الشعبي الجزائري و بنك التنمية المحلية و بنك الفلاحة و التنمية الريفية و الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب-بنك) و بنك البركة الجزائري و سيتي بنك الجزائر (فرع بنك) و المؤسسة العربية المصرفية -الجزائر و نتيكسيس الجزائر و سوسيتي جينرال الجزائر و البنك العربي الجزائر (فرع بنك) و بي آن بي باريبا -الجزائر و ترست بنك -الجزائر و بنك الاسكان للتجارة و التمويل -الجزائر- و بنك الخليج - الجزائر و فرنس بنك -الجزائر و "آتش آس بي سي - الجزائر" (فرع بنك) و مصرف السلام - الجزائر.

أما المؤسسات المالية فهي بعدد تسعة (9) وهي شركة إعادة التمويل الرهني و الشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف ( سوفيناس شركة ذات أسهم) و الشركة العربية للإيجار المالي و المغاربية للإيجار المالي - الجزائر و سيتيلام الجزائر و الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والشركة الوطنية للإيجار المالي و شركة إيجار ليزينغ الجزائر و شركة مؤسسة الجزائر ايجار.