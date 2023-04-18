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مالية: 20 بنكا و9 مؤسسات مالية تنشط في الجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 08 شباط/فبراير 2018 19:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 240 مرات
مالية: 20 بنكا و9 مؤسسات مالية تنشط في الجزائر

الجزائر -  يقدر عدد البنوك و المؤسسات المصرفية الناشطة  في الجزائر حاليا بـ  29 مؤسسة وفقا لقرار بنك الجزائر يتضمن قائمتين للبنوك  والمؤسسات المالية المعتمدة حتى 2  يناير 2018 تم نشرها  في العدد 04 من  الجريدة الرسمية .

و تتمثل البنوك المعتمدة  للنشاط وفقا لقرار بنك الجزائر في بنك الجزائر  الخارجي  و البنك الوطني الجزائري  و القرض الشعبي الجزائري و بنك التنمية  المحلية و بنك الفلاحة و التنمية الريفية و الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط  (كناب-بنك)  و بنك البركة الجزائري  و سيتي بنك الجزائر (فرع بنك) و المؤسسة  العربية المصرفية -الجزائر و نتيكسيس الجزائر و سوسيتي جينرال الجزائر و البنك  العربي الجزائر (فرع بنك) و بي آن بي باريبا -الجزائر و ترست بنك -الجزائر و  بنك الاسكان للتجارة و التمويل -الجزائر- و بنك الخليج - الجزائر و فرنس بنك  -الجزائر و  "آتش  آس بي  سي - الجزائر"  (فرع بنك) و مصرف السلام - الجزائر.

 

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أما المؤسسات المالية فهي بعدد تسعة  (9) وهي  شركة إعادة التمويل الرهني و  الشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف  ( سوفيناس شركة ذات أسهم) و  الشركة العربية للإيجار المالي و المغاربية  للإيجار المالي - الجزائر و سيتيلام الجزائر و الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي  والشركة الوطنية للإيجار المالي و شركة إيجار ليزينغ الجزائر و شركة مؤسسة  الجزائر ايجار.

كلـمات مفتـاحيــة :
مالية: 20 بنكا و9 مؤسسات مالية تنشط في الجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 08 شباط/فبراير 2018 19:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 240 مرة   شارك

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