بن مرادي يشارك في اشغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول  العربية بالقاهرة 

وتستعرض هذه الدورة العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية العربية من ضمنها عملية إصلاح وتطوير منظمة العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي ومتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة , يضيف ذات البيان.
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فضلا عن ذلك سيتم التطرق الى العديد من المشاريع لتعزيز التعاون العربي الاقتصادي ومتابعة تطورات منطقة التجارة العربية الحرة وموضوع الاستثمارات المشتركة في العالم العربي.
وسيتم خلال هذا الاجتماع تناول العديد من البنود بالدراسة والتحليل وفق ما يقتضيه النظام الداخلي للمجلس.