بن مرادي يشارك في اشغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول  العربية بالقاهرة 

الجزائر - يشارك وزير التجارة السيد محمد بن مرادي على رأس وفد هام يضم ممثلي الوزارات المعنية في أشغال الدورة العادية ال101 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية المنعقدة بالقاهرة من 3 إلى 8 فبراير الجاري، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان لسفارة الجزائر بالقاهرة.

وتستعرض هذه الدورة العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية العربية من ضمنها عملية إصلاح وتطوير منظمة العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي ومتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة , يضيف ذات البيان.

فضلا عن ذلك سيتم التطرق الى العديد من المشاريع لتعزيز التعاون العربي الاقتصادي ومتابعة تطورات منطقة التجارة العربية الحرة وموضوع الاستثمارات المشتركة في العالم العربي.

وسيتم خلال هذا الاجتماع تناول العديد من البنود بالدراسة والتحليل وفق ما يقتضيه النظام الداخلي للمجلس.