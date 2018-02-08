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سوناطراك كانت وستبقى دوما شركة وطنية تابعة للدولة

  أدرج يـوم : الخميس, 08 شباط/فبراير 2018 18:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 214 مرات
سوناطراك كانت وستبقى دوما شركة وطنية تابعة للدولة

حاسي الرمل ( الأغواط) - أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك، عبد المومن ولد قدور، اليوم الخميس بحاسي الرمل أن " سوناطراك كانت و ستبقى دوما شركة وطنية ملكا للدولة الجزائرية " نافيا أن تكون الشركة تخطط لأي تنازل عن حصصها.

وقال السيد ولد قدور على هامش زيارة عمل قادته الى حاسي الرمل (الأغواط) أن " سوناطراك هي ملك للدولة الجزائرية بنسبة 100 بالمائة و ستبقى كذلك و لا مجال للحديث في هذا الأمر".

و كان تصريح السيد ولد قدور رد مباشر و صريح على المعلومة التي تم تداولها مؤخرا و مفادها أن سوناطراك بصدد اجراء محادثات مع شركاء أجانب للتنازل عن حصصها و تغيير الرقابة في عدد من فروعها .

وكان مجمع سوناطراك قد كذب الثلاثاء في بيان له الخبر الذي تم تداولته في بعض وسائل الاعلام يوم الاثنين ومفاده أن الشركة بصدد اجراء محادثات مع شركاء أجانب للتنازل عن حصصها و تغيير الرقابة في عدد من فروعها.

وقالت شركة سوناطراك أنه و "تبعا للحوار الذي خص به نائب مدير قسم نشاطات الاستكشاف والانتاج صالح مكموش برنامج في الإذاعة الوطنية، فان الشركة تكذب قطعيا ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام بكون الشركة هي بصدد اجراء محادثات للتنازل عن حصص في المؤسسة لشركاء اجانب وكذا تغيير الرقابة في بعض فروعها".

في هذا الصدد، أوضح السيد ولد قدور للصحافة أن سوناطراك تعمل مع شركاء و تتقاسم معهم المخاطر المتعلقة بالاستثمارات .

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وأضاف ذات المسؤول يقول " أنها استراتيجية اقتصادية (...) نحن نعمل من أجل استقدام شركاء وبالتالي سنتقاسم معهم مخاطر الاستثمار لكن الحديث عن التنازل عن حقول طاقوية أو أي شيء آخر من هذا القبيل لم نتحدث فيه اطلاقا ".

وقال السيد ولد قدور أن تصريحات نائب مدير قسم نشاطات الاستكشاف والانتاج صالح مكموش " تم تحويرها و اخراجها من سياقها الصحيح ". و حسب السيد ولد قدور فان اشراك متعامل أجنبي في نشاطات الاستكشاف و تطوير الحقول الطاقوية تضمن لسوناطراك مزايا الاستفادة من التكنولوجيا و كذا الدخول في الرساميل.

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سوناطراك كانت وستبقى دوما شركة وطنية تابعة للدولة
  أدرج يـوم : الخميس, 08 شباط/فبراير 2018 18:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 214 مرة   شارك

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