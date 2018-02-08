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سونطراك: تدشين ناقل الغاز الرابط بين الحقول الغازية للجنوب الغربي بحاسي رمل

  أدرج يـوم : الخميس, 08 شباط/فبراير 2018 11:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 146 مرات
سونطراك: تدشين ناقل الغاز الرابط بين الحقول الغازية للجنوب الغربي بحاسي رمل
صورة واج أرشيف

حاسي رمل- دشن يوم الخميس ناقل الغاز (GR5) الذي ينقل  الغاز من رقان الى محطة الضغط GR5 على مسافة تفوق 700 كيلو متر, من طرف الرئيس  المدير العام لمجمع سونطراك, عبد المؤمن ولد قدور.

سيساهم  هذا  الناقل للغاز, المنجز من طرق مؤسسات جزائرية  والممتد على  مسافة  765كيلومتر انطلاقا من رقان الى حاسي رمل  عابرا على خراشبة, في رفع   القدرة الانتاجية لمحطة الضغط GR5  الى 60مليار متر مكعب سنويا, ناقلا الغاز  من حقول الجنوب الغربي للبلاد  نحو محطة GR5  و التي  تشمل رقان-شمال و كذا   تيميمون و توات , التي تشرع في الانتاج  في الايام القريبة.

 

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هذا ويذكر ان محطة الضغط  GR5  المدشنة  في شهر يوليو الفارط, ستسمح من رفع   ضغط الغاز الذي تم  جمعه من حقول الجنوب الشرقي و الجنوب الغربي على  شريط 70 بار, وهذا لنقله نحو شمال البلاد.

سلم انجاز ناقل الغاز GR5 الى مؤسسات وطنية  بالتراضي و هي كوسيدار للأنابيب و الشركة الوطنية للأنابيب (ENAC) و الشركة الوطنية  للهندسة و  البناء (GCB) والشركة الوطنية  للأشغال البترولية الكبرى (ENGTP).

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سونطراك: تدشين ناقل الغاز الرابط بين الحقول الغازية للجنوب الغربي بحاسي رمل
  أدرج يـوم : الخميس, 08 شباط/فبراير 2018 11:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 146 مرة   شارك

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