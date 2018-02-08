القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

التوقيع "في أقرب الآجال" على شراكة في مجال تحويل الفوسفات بين الجزائر والصين

  أدرج يـوم : الخميس, 08 شباط/فبراير 2018 10:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 349 مرات
التوقيع &quot;في أقرب الآجال&quot; على شراكة في مجال تحويل الفوسفات بين الجزائر والصين

تبسة - سيتم التوقيع في "أقرب الآجال" على شراكة في مجال تحويل الفوسفات بين الجزائر و الصين حسب ما أفاد به يوم الاربعاء الرئيس  المدير العام للمجمع العمومي منال (مناجم الجزائر).

و أوضح السيد طاهر شريف زرارقة بأن وفدا صينيا مكونا من ممثلين عن مؤسستين  ستيك و وينغفو قد قام مؤخرا بزيارة عمل لمنجم الفوسفات بمنطقة "بلاد الهضبة"  ببلدية بئر العاتر مشيرا إلى أن هذه الزيارة تندرج ضمن إجراءات استكمال  هذه  الشراكة.

و أضاف بأن هذه الشراكة من شأنها أن تمكن من بروز قطب صناعي بمنطقة شرق  البلاد موجه للتحويل الكيميائي للفوسفات.

 

اقرأ أيضا:     الجزائر- الصين : 5 مشاريع شراكة في القطاع الصناعي و المنشآت المينائية

و ذكر أيضا بأن اجتماعا بالمديرية العامة لسوميفوس (شركة مناجم الفوسفات)  ببئر العاتر قد أعقب هذه الزيارة الميدانية حيث تم مناقشة بين ممثلي المؤسستين  الصينيتين و الطرف الجزائري المكون على الخصوص من مستشار بوزارة الصناعة و  المناجم و إطارات سامية بشركة سوناطراك و أسميدال و  السلطات المحلية مختلف  جوانب المشروع خاصة ما تعلق باحتياطات المنجم و تقنيات المعالجة و السعر  التجاري و الإنتاج و التجهيزات.

و يرمي هذا الاستثمار إلى "تعزيز إنتاج الفوسفات في حالته الخام" حسب ما ذكره  السيد زرارقة الذي أوضح بأن الإنتاج المقدر حاليا بـ2 مليون طن سيرتفع إلى ما  يقارب 10 ملايين طن من خلال تجسيد هذه الشراكة.

و عند دخوله حيز الخدمة في آفاق 2020 فإن مشروع تحويل الفوسفات هو عملية  يشترك فيها مصنع "وادي الكباريت" الذي يقع على الحدود الإدارية بين تبسة و سوق  أهراس بالإضافة إلى حجار السود بولاية سكيكدة قبل أن ينقل باتجاه عنابة ليسوق  وطنيا و كذلك للتصدير و من شأنه أن يمكن من استحداث حوالي 1500 منصب عمل وفقا  لنفس المصدر.

و أوضح نفس المصدر أن هذا الاستثمار الخاص بتحويل الفوسفات إلى حمض كبريتور  الكربون سيدعم الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن أثره الاقتصادي يقدر بـ"1مليون  دولار سنويا".

و حسب إطار بالمديرية المحلية للصناعة و المناجم فإن الجزائر التي تتوفر على  احتياطي من الفوسفات يقدر بـ2 مليار طن و التي تعد إحدى أهم البلدان المنتجة  للأسمدة في حوض البحر الأبيض المتوسط تتطلع لتصبح قطبا عالميا في مجال تصدير  الفوسفات و مشتقاته.

كلـمات مفتـاحيــة :
التوقيع "في أقرب الآجال" على شراكة في مجال تحويل الفوسفات بين الجزائر والصين
  أدرج يـوم : الخميس, 08 شباط/فبراير 2018 10:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 349 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 