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التعاون الجزائري-الفرنسي: تبادل الكفاءات بين البلدين

  أدرج يـوم : الخميس, 08 شباط/فبراير 2018 09:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 118 مرات

تيزي وزو - أكد المسؤول السامي للتعاون الاقتصادي و  التكنولوجي الفرنسي-الجزائري, جون لويس لوفي, يوم الأربعاء بتيزي وزو على ضرورة تبادل كفاءات البلدين.

و لدى تدخله في الندوة حول تنمية الشراكة في اطار التعاون الجزائري-الفرنسي  التي احتضنتها دار الثقافة مولود معمري, أشار السيد لوفي الى أن "الجزائر و  فرنسا لديهما مزايا متكامل و كفاءات في بعض الميادين نسعى إلى تقاسمها".

و في كلمته أمام جمع من رؤساء المؤسسات و هيئات تعني بترقية الاستثمار, شدد  نفس المسؤول على رغبة "فرنسا في الذهاب الى أبعد من العلاقات التجارية القائمة  على الاستيراد و التصدير للوصول الى علاقات تعاون تسمح بتطوير الشراكة المثمرة  أكثر فأكثر".

و أشار ذات المسؤول الى أن "فرنسا و الجزائر مطالبتان بالعمل و التفكير سويا  بهدف مواجهة تحديات مشتركة ناجمة عن عولمة مغلقة و غير واضحة تتسم بتحولات  علمية و تكنولوجية متسارعة".

كما أكد المسؤول أنه "يجب على هذين البلدين بحكم موقعهما الجغرافي على ضفتي  المتوسط أن يؤديا دورا فعالا و يشكلا همزة وصل بين اوروبا و افريقيا مما يبرز  الحاجة لتعجيل هذه العلاقة بين الجزائر و فرنسا عن طريق تطوير التعاون حول  الاهداف الطويلة الأجل بالإضافة إلى العلاقات التجارية".

و بعد أن أكد أن التواجد الفرنسي في الجزائر لم يتراجع على حساب دول أخرى بل  يتجه بشكل متزايد نحو التعاون الصناعي و الاستثمار المشترك و خلق مناصب الشغل  و كذا الرفع من كفاءة العمال, ذكّر المسؤول السامي أنه في اطار هذا البرنامج  تم الامضاء على العشرات من بروتوكولات و اتفاقات الشراكة المثمرة في العديد من  الميادين.

و من بين المشاريع التي هي طور الانجاز, ذكّر السيد لوفي بافتتاح مراكز  امتياز للتكوين منها اثنين منتظرة قريبا ببجاية و تيزي وزو  مضيفا أن "هذان  المركزان سيتم انشاءهما من طرف المجمع الفرنسي شنايدر و سيكونان مختصان في  مراقبة التألية الصناعية".

و أوضح السيد لوفي أن الاتفاق على انشاء هذين المركزين قد تم على أساس  الاحتياجات التي عبرت عليها المؤسسات لا سيما التي تعمل في مجال الصناعة  الغذائية في هاتين الولايتين بغية رفع الانتاجية و تحديث سلسة الإنتاج.

و في كلمته خلال افتتاح هذه الندوة, قام مدير الصناعة و المناجم لولاية تيزي  وزو عبد الرحيم بلباقي بعرض مزايا  الولاية و دراسة للاحتياجات المتعلقة  بالتعاون الصناعي مع فرنسا و الشركات المحلية, مشيرا الى أن هذه الاحتياجات  ترتكز على المساعدة التقنية و تطوير منتوجاتها المصدرة نحو فرنسا.

كلـمات مفتـاحيــة :
التعاون الجزائري-الفرنسي: تبادل الكفاءات بين البلدين
  أدرج يـوم : الخميس, 08 شباط/فبراير 2018 09:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 118 مرة   شارك

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