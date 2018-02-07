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"الخطوط الجوية الجزائرية بصحة جيدة" (الرئيس المدير العام )

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 شباط/فبراير 2018 18:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 184 مرات
&quot;الخطوط الجوية الجزائرية بصحة جيدة&quot; (الرئيس المدير العام )

البليدة  -  أعلن الرئيس المدير العام للخطوط الجوية  الجزائرية بخوش علاش اليوم الأربعاء بالبليدة ان شركته ب"صحة جيدة" و صنفت  الأولى السنة الماضية من حيث احترام توقيت الاقلاع انطلاقا من المطارات  الفرنسية.

وأوضح السيد علاش في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الدولي ل"بوست يوزار ستيودنت اواردز" الذي احتضنته جامعة سعد دحلب ان الخطوط الجوية الجزائرية  ب"صحة جيدة" و صنفتها المجلة الفرنسية "فلايت تراد" الأولى من حيث احترام  توقيت الاقلاع من المطارات الفرنسية خلال سنة 2017.

وأشار الى أن الخطوط الجوية الجزائرية توظف اكثر من 10.000 شخص داعيا وسائل  الاعلام الى الابتعاد عن "تشويه صورة الشركة والحاق الضرر بها".

و كان الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية كرم بمناسبة الملتقى  الدولي ل"بوست يوزار ستيودنت اواردز" الطالبة مزاري خولة نظير مشاركتها في  مسابقة "بوست يوزار ستيودنت اواردز" المنظمة من قبل شركة رولس رويس بدعم من  عدد من الشركات العالمية للطيران أهمها ايرباص و بوينغ و الخطوط الجوية  الجزائرية و الخطوط الجوية الفرنسية و الخطوط الجوية السنغافورية و اير  و كوسموس و ترانسافيا و هي مسابقة مفتوحة لجميع طلبة الطيران حول العالم ويتم  كل سنة تحديد محور المشاركة على ان يقوم الطلبة بالمشاركة بموضوع في اطار هذا  المحور.

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وكانت الطبعة ال 12 لهذه المسابقة عرفت و لأول مرة مشاركة الجزائر من خلال  الطالبة خولة من معهد الطيران بجامعة البليدة والتي تسلمت جائزتها خلال حفل  لتكريم الفائزين في 24 نوفمبر 2017 بباريس بحضور 300 مدعو من عالم الصناعات  العالمية الثقيلة.

وعرضت الطالبة خولة مزاري (22 سنة) المنحدرة من ولاية سطيف بكثير من التأثر  المشروع الذي قادها لافتكاك المرتبة الخامسة حول "استعمال الكهرباء دون اسلاك  في الطائرة" للتقليل من التكلفة".

وبغية مكافأتها قدم لها المدير العام للجوية الجزائرية تذاكر طيران لمدة  سنتين مؤكدا أن شركته ستواصل مرافقة هذه الطالبة نظير نجاحها المتميز.

 

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"الخطوط الجوية الجزائرية بصحة جيدة" (الرئيس المدير العام )
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 شباط/فبراير 2018 18:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 184 مرة   شارك

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