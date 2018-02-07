التوقيع على بروتوكول اتفاق لإنشاء مجلس اعمال جزائري-فرنسي  

الجزائر - تم اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة انشاء مجلس أعمال جزائري-فرنسي من طرف منتدى رؤساء المؤسسات وحركة المؤسسات الفرنسية ( ميداف)، بحضور وزير الصناعة و المناجم، السيد يوسف يوسفي .

وقد تم التوقيع على بروتوكول اتفاق انشاء هذا المجلس المشترك من طرف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد علي حداد و رئيس ميداف، فرنسا السيد بيار غاتاز وذلك على هامش أشغال منتدى الأعمال الجزائري الفرنسي الذي تحتضنه الجزائر اليوم بمشاركة حوالي 50 مؤسسة فرنسية.

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وصرح السيد غاتاز عقب التوقيع على الاتفاق قائلا "انا سعيد بهذا الاتفاق لأنه سيعطي الاولوية للشباب و الشراكة الثنائية بين البلدين".

من جهته، قال السيد حداد أن منتدى رؤساء المؤسسات يعول كثيرا على هذا المجلس المشترك لأنه سيسهم في إعادة التأسيس لعلاقات التعاون و الشراكة الاقتصادية بين البلدين".

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فضلا عن ذلك، وقع منتدى رؤساء المؤسسات و ميداف- فرنسا على مذكرة تفاهم تتمحور حول ترقية التعاون الثنائي في مجالات الشباب و المقاولاتية والتكوين والرقمنة.