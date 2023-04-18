الديوان الوطني للسياحة يشارك الأحد القادم في فعاليات الطبعة الـ38 للبورصة  الدولية للسياحة بإيطاليا

الجزائر- يشارك الديوان الوطني للسياحة رفقة وفد من المتعاملين في مجال الفندقة والسياحة والأسفار وحرفيين في مجال الصناعة التقليدية, في فعاليات الطبعة الـ38 للبورصة الدولية للسياحة, التي ستقام من 11 الى 13 فبراير الجاري بميلانو (ايطاليا) ,حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان للديوان.

وأبرز نفس المصدر, انه سعيا لضمان مشاركة " نوعية " لإيواء الجناح الجزائري تم حجز فضاء مساحته 100 متر مربع, تم تصميمه بشكل يجمع بين حداثة وأصالة الجزائر من حيث الجوانب المعمارية والتراثية والذي سيكون مهيأ ومجهزا بالوسائل والمعدات الضرورية للعرض والترويج بما يسمح للمتعاملين المشاركين من القيام بعمليات الترقية والترويج للمنتوجات السياحية والسعي الى تسويقها في "أحسن الظروف" الأمر الذي "سينعكس ايجابيا على تحسين صورة الجزائر وترقية مقصدنا السياحي" , خاصة وانه سيتم الاعتماد بالخصوص على ابراز مقومات الجزائر السياحية " المتميزة " والممثلة في المنتوج الصحراوي "ذو الجودة والجمال الفردين من نوعها " على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط , بالإضافة الى التراث الروماني الذي يمثل "ثاني أكبر مخزون بعد ذلك المتواجد بإيطاليا " وكذا المنتوج الديني المطلوب من طرف الايطاليين والممثل في مسلك القديس أوغستين.

ولإضفاء "حيوية متواصلة" على مستوى الجناح الجزائري --يضيف المصدر ذاته--" سيسهر" طيلة أيام التظاهرة فريق يتكون من 3 حرفيين في مجال الصناعات التقليدية الفنية بتنشيط ورشات حية سيكون لها "دورا هاما" في استقطاب الزوار الى الجناح الجزائري من خلال ما ستبرزه أناملهم من "براعة وفنون " في كيفية انتاج تحفهم الفنية النابعة من عادات وتقاليد وأصالة الجزائر .

وأشار الديوان الى انه سيتم اغتنام فرصة هذه التظاهرة ل " تكثيف " الاتصال بالمتعاملين السياحيين الاجانب ووسائل الاعلام الحاضرة "لتزويدهم بكل المعلومات التي من شأنها تحسين صورة الجزائر السياحية وترقيتها والعمل على تسويقها ضمن المقاصد الجهوية والعالمية " بالإضافة الى عرض مجموعة من الفيديوهات والصور وتوزيع دعائم ترقوية وترويجية من مطبوعات وكتيبات ومطويات وأقراص مضغوطة على زوار جناح الجزائر لتمكينهم من التعرف اكثر على أهم الخصوصيات التي تتميز بها الأقاليم السياحية الجزائرية.

وتعد البورصة الدولية للسياحة (BIT MILAN ), من "أهم" المواعيد السياحية المنظمة على المستوى الجهوي والدولي , اذ تتميز ب" مكانة خاصة " لدى المتعاملين والسياح نظرا ل"أهمية ايطاليا كسوق سياحية مستقبلة وموفدة للسياح" , كما تعد هذه التظاهرة بمثابة مكان وفرصة سانحة لتلاقي مختلف الفاعلين في المجال السياحي من دواوين وهيئات التنشيط السياحي العمومية, محلية منها أو اجنبية وكذا شركات الفندقة والاطعام الى جانب الوكالات السياحية والأسفار وشركات النقل الجوي والبحري والبري الى جانب مؤسسات الترفيه والتسلية.