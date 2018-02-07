الجزائر- البنك العالمي: تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصناعي

الجزائر- استقبل وزير الصناعة والمناجم, يوسف يوسفي, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة مديرة قسم المغرب العربي ومالطا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبنك العالمي, ماري فرونسواز ماري نيلي, حيث تطرق الطرفان إلى التعاون الثنائي في المجال الصناعي, حسبما جاء في بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن الطرفين تباحثا خلال هذا اللقاء التعاون بين الجزائر وهذه الهيئة المالية خاصة في المجال الصناعي معربين عن استعدادهما لتعزيزه أكثر في المستقبل.

وفي هذا السياق تطرق السيد يوسفي إلى دعم البنك العالمي خاصة مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في عملية التصدير, حسب ذات المصدر.

كما استعرض الوزير الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تنويع الاقتصاد الوطني بإطلاق مجموعة من الاستثمارات خاصة في المجال الصناعي رغم الوضعية الاقتصادية الراهنة.

وتطرق المسؤول الاول عن قطاع الصناعة في هذا الصدد إلى الانتعاش الذي تعرفه بعض القطاعات كالنسيج والصناعات الصيدلانية والاسمنت والصناعات الميكانيكية وصناعة الحديد والصلب.

من جهتها أعرب وفد البنك العالمي تحت قيادة السيدة ماري نيلي عن استعداده لمرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عملية التصدير بما أن الامكانيات موجودة وكذا في تحسين تسيير هذه الشركات.

من جهة أخرى تباحث الطرفان ملف "دوينغ بيزنس" وتحسين مناخ الأعمال في الجزائر.