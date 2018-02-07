بوعزغي يبرز أهمية  مشاريع رقمنة مؤسسات و هيئات الدولة

الجزائر- أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري السيد عبد القادر بوعزغي يوم الثلاثاء بالجزائر على أهمية مشاريع رقمنة مؤسسات و هيئات الدولة , موضحا أنه مسعى توليه الحكومة اهتماما كبيرا حسبما افاد به بيان للوزارة .

و قد عاين السيد بوعزغي خلال لقاء جمعه باطارات وزارته بحضور اعضاء لجنة ادارة و تسيير مشروع رقمنة و عصرنة أنظمة الإعلام لمختلف أقسام دائرته الوزارية تقدم الاشغال في هذا المجال.

و بهذه المناسبة تلقى الوزير شروحات حول المحاور الكبرى للمخطط التوجيهي لأنظمة الاعلام في دائرته الوزارية المسجلة بعنوان سنة 2018 خصوصا تلك المرتبطة بعصرنة البنى المعلوماتية و تطوير وسال تبادل المعلومات و الربط المعلوماتي بين مختلف الاقسام المشكلة للإدارة الفلاحية (الفلاحة , الغابات , الصيد البحري و تربية المائيات ) يضيف ذات المصدر.

وحسب بيان الوزارة فان دخول النشاطات التي تم تحديدها في مخطط العمل التوجيهي لعصرنة انظمة الاعلام للوزارة ستساهم بشكل فعال في تطوير نوعية الخدمات المقدمة و كذا تقريب الادارة الفلاحية من المواطن.

و سيمكن النظام المعلوماتي الجديد للوزارة من اكتساب النجاعة و السرعة في معالجة مختلف الملفات على مستوى الادارة المركزية و المحلية يضيف ذات البيان.