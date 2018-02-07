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بوعزغي يبرز أهمية  مشاريع رقمنة مؤسسات و هيئات الدولة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 شباط/فبراير 2018 09:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 110 مرات

الجزائر- أكد وزير الفلاحة  و التنمية الريفية و الصيد  البحري السيد عبد القادر بوعزغي يوم الثلاثاء بالجزائر على أهمية مشاريع  رقمنة مؤسسات  و هيئات  الدولة , موضحا أنه مسعى توليه الحكومة اهتماما كبيرا  حسبما افاد به بيان للوزارة .

و قد عاين السيد بوعزغي خلال لقاء جمعه باطارات وزارته  بحضور اعضاء لجنة  ادارة و تسيير  مشروع رقمنة و عصرنة أنظمة الإعلام  لمختلف أقسام دائرته  الوزارية تقدم الاشغال في هذا المجال.

و بهذه المناسبة  تلقى الوزير شروحات حول المحاور الكبرى للمخطط التوجيهي  لأنظمة الاعلام في دائرته الوزارية المسجلة بعنوان سنة 2018  خصوصا تلك  المرتبطة بعصرنة  البنى  المعلوماتية و تطوير وسال تبادل المعلومات و الربط  المعلوماتي بين مختلف الاقسام المشكلة للإدارة الفلاحية (الفلاحة , الغابات ,  الصيد البحري و تربية المائيات ) يضيف ذات المصدر.

وحسب بيان الوزارة فان دخول النشاطات التي تم تحديدها  في مخطط العمل  التوجيهي لعصرنة انظمة الاعلام للوزارة ستساهم بشكل فعال في تطوير نوعية  الخدمات المقدمة و كذا تقريب الادارة الفلاحية من المواطن.

و سيمكن النظام المعلوماتي الجديد للوزارة  من اكتساب النجاعة و السرعة  في  معالجة مختلف الملفات على مستوى الادارة المركزية و المحلية يضيف ذات البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
بوعزغي يبرز أهمية  مشاريع رقمنة مؤسسات و هيئات الدولة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 شباط/فبراير 2018 09:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 110 مرة   شارك

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