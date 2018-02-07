راوية يتطرق الى آفاق التعاون مع ممثلي البنك العالمي

و بالمناسبة, تطرق السيد راوية الى المحاور الأساسية لسياسة الجزائر في مجال التنمية و الاصلاحات الهيكلية الجارية و كذا وضع الاقتصاد الكلي للبلد, مبرزا أهمية السياسة الميزانيتية التي باشرتها السلطات العمومية لتلبية احتياجات التمويل و الاستثمار و كذا ضمان نمو اقتصادي مستديم.
و أضاف البيان أن ممثلي هاتين المؤسستين أكدوا استعداد مؤسساتهما لمواصلة مرافقة الجزائر في برنامجها التنموي.
كما أعلنوا في هذا الصدد عن تعيين ممثل للمؤسسة المالية الدولية مقيم بالجزائر.
و اختتم هذا اللقاء بالتأكيد على تنظيم مشترك ندوة اقليمية تحت شعار "اقتصاد جديد لدول منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا : شباب و تكنولوجيا و مالية" التي ستنعقد في شهر مارس 2018 بالجزائر.