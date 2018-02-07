راوية يتطرق الى آفاق التعاون مع ممثلي البنك العالمي

الجزائر- استقبل وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة وفدا هاما من مجموعة البنك العالمي الذي تطرق معه الى افاق التعاون بين مؤسستي البنك الدولي للإنشاء و التعمير و كذا المؤسسة المالية الدولية التابعتين للبنك العالمي التي يجب أن تندرج جهودها في اطار التطورات الاقتصادية الأخيرة للبلد, حسب ما افاد به بيان للوزارة.

و بالمناسبة, تطرق السيد راوية الى المحاور الأساسية لسياسة الجزائر في مجال التنمية و الاصلاحات الهيكلية الجارية و كذا وضع الاقتصاد الكلي للبلد, مبرزا أهمية السياسة الميزانيتية التي باشرتها السلطات العمومية لتلبية احتياجات التمويل و الاستثمار و كذا ضمان نمو اقتصادي مستديم.

و أضاف البيان أن ممثلي هاتين المؤسستين أكدوا استعداد مؤسساتهما لمواصلة مرافقة الجزائر في برنامجها التنموي.

كما أعلنوا في هذا الصدد عن تعيين ممثل للمؤسسة المالية الدولية مقيم بالجزائر.

و اختتم هذا اللقاء بالتأكيد على تنظيم مشترك ندوة اقليمية تحت شعار "اقتصاد جديد لدول منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا : شباب و تكنولوجيا و مالية" التي ستنعقد في شهر مارس 2018 بالجزائر.