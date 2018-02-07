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راوية يتطرق الى آفاق التعاون مع ممثلي البنك العالمي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 شباط/فبراير 2018 09:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 107 مرات
راوية يتطرق الى آفاق التعاون مع ممثلي البنك العالمي

الجزائر- استقبل وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم  الثلاثاء بالجزائر العاصمة وفدا هاما من مجموعة البنك العالمي الذي تطرق معه  الى افاق التعاون بين مؤسستي البنك الدولي للإنشاء و التعمير و كذا المؤسسة  المالية الدولية التابعتين للبنك العالمي التي يجب أن تندرج جهودها في اطار  التطورات الاقتصادية الأخيرة للبلد, حسب ما افاد به بيان للوزارة.

و بالمناسبة, تطرق السيد راوية الى المحاور الأساسية لسياسة الجزائر في مجال  التنمية و الاصلاحات الهيكلية الجارية و كذا وضع الاقتصاد الكلي للبلد, مبرزا  أهمية السياسة الميزانيتية التي باشرتها السلطات العمومية لتلبية احتياجات  التمويل و الاستثمار و كذا ضمان نمو اقتصادي مستديم.

و أضاف البيان أن ممثلي هاتين المؤسستين أكدوا استعداد مؤسساتهما لمواصلة  مرافقة الجزائر في برنامجها التنموي.

كما أعلنوا في هذا الصدد عن تعيين ممثل للمؤسسة المالية الدولية مقيم  بالجزائر.

و اختتم هذا اللقاء بالتأكيد على تنظيم مشترك ندوة اقليمية تحت شعار "اقتصاد  جديد لدول منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا : شباب و تكنولوجيا و مالية"  التي ستنعقد في شهر مارس 2018 بالجزائر.

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راوية يتطرق الى آفاق التعاون مع ممثلي البنك العالمي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 شباط/فبراير 2018 09:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 107 مرة   شارك

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