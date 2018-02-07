قيطوني و الوزير الأول القطري يتطرقان الى فرص الاستثمار 

و أضاف نفس المصدر أن الطرفين أشادا بنوعية العلاقات الثنائية و تطرقا ايضا الى سبل الاستثمار و آفاق التعاون خصوصا في مجالي البترول و الغاز.
و أكد الوزير الاول القطري -حسب ذات المصدر- أن مركب الحديد و الصلب المقرر ببلارة (جيجل) "دليل على العلاقات الاستراتيجية القائمة بين الجزائر و قطر".
و من جهة اخرى, أشاد المسؤولان بالجهود المشتركة بين البلدين في اطار اعلان دول منظمة أوبيب و دول خارج المنظمة بغية ضمان استقرار اسواق النفط على المديين المتوسط و البعيد, و كذا في اطار منتدى الدول المصدرة للغاز.
للاشارة يجري السيد قيطوني زيارة عمل بقطر, بدعوة من وزير الطاقة و الصناعة القطري محمد صالح السادة, مرفوقا بالرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد عبد المومن ولد قدور و اطارات سامية في الوزارة.
و أضاف ذات البيان أن هذه الزيارة كرّست لبحث وضع علاقات التعاون بين الجزائر و قطر في مجال الطاقة و آفاق تطويرها.
كما سيناقش الطرفان فرص الاستثمار و الشراكة بين مؤسسات البلدين.