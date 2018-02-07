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قيطوني و الوزير الأول القطري يتطرقان الى فرص الاستثمار 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 شباط/فبراير 2018 09:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 93 مرات

الجزائر - استقبل وزير الطاقة, مصطفى قيطوني, يوم  الثلاثاء بالدوحة (قطر) من قبل الوزير الأول القطري, عبدالله بن ناصر بن خليفة  آل ثاني, حيث تطرق معه الى العلاقات الثنائية لاسيما في المجال الاقتصادي,  حسبما جاء في بيان لوزارة الطاقة.

و أضاف نفس المصدر أن الطرفين أشادا بنوعية العلاقات الثنائية و تطرقا ايضا  الى سبل الاستثمار و آفاق التعاون خصوصا في مجالي البترول و الغاز.

و أكد الوزير الاول القطري -حسب ذات المصدر- أن مركب الحديد و الصلب المقرر  ببلارة (جيجل) "دليل على العلاقات الاستراتيجية القائمة بين الجزائر و قطر".

و من جهة اخرى, أشاد المسؤولان بالجهود المشتركة بين البلدين في اطار اعلان  دول منظمة أوبيب و دول خارج المنظمة بغية ضمان استقرار اسواق النفط على  المديين المتوسط و البعيد, و كذا في اطار منتدى الدول المصدرة للغاز.

للاشارة  يجري السيد قيطوني زيارة عمل بقطر, بدعوة من وزير الطاقة و الصناعة  القطري محمد صالح السادة, مرفوقا بالرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد  عبد المومن ولد قدور و اطارات سامية في الوزارة.

و أضاف ذات البيان أن هذه الزيارة كرّست لبحث وضع علاقات التعاون بين الجزائر  و قطر في مجال الطاقة و آفاق تطويرها.

كما سيناقش الطرفان فرص الاستثمار و الشراكة بين مؤسسات البلدين.

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قيطوني و الوزير الأول القطري يتطرقان الى فرص الاستثمار 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 شباط/فبراير 2018 09:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 93 مرة   شارك

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