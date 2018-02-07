لقاء قيطوني- الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز حول انشاء معهد البحث عن الغاز بالجزائر 

الجزائر - تحادث وزير الطاقة مصطفى قيطوني يوم الثلاثاء بالدوحة (قطر) مع الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز السيد يوري ب.سانتيورين حول مشروع انشاء معهد البحث عن الغاز لمنتدى الدول المصدرة للغاز حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة.

خلال اللقاء بحث الطرفان خارطة الطريق التي أعدها منتدى الدول المصدرة للغاز من أجل تطبيق قرار انشاء معهد البحث عن الغاز بالجزائر في أقرب الآجال.

للتذكير كان أعضاء المنتدى قد قرروا خلال الاجتماع ال19 لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد في أكتوبر المنصرم بموسكو, باقتراح من الجزائر, انشاء معهد البحث عن الغاز لدول المنتدى بالجزائر.

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و تم التصديق على هذا القرار خلال قمة رؤساء منتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة ببوليفيا في نوفمبر 2017.

و بحث السيد قيطوني و الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للنفط الأهداف الاستراتيجية لهذا المنتدى و الآليات الواجب وضعها حتى يتسنى للدول الأعضاء التخطيط و التسيير بشكل مستقل و تطوير و استعمال و حفظ الموارد الغازية.

في ذات السياق أكد الوزير على ضرورة جعل "منتدى الدول المصدرة للنفط "قوة اقتراح و خبرة و استشارة حقيقية لفائدة الصناعة الغازية".

و أضاف البيان أن الوزير ركز أيضا على أهمية تشجيع الحوار بين منتجي الغاز و الدول المستهلكة "قصد ضمان استقرار و شفافية سوق الغاز و سعر منصف لكافة المتدخلين في سلسة الغاز".

للتذكير فان منتدى الدول المصدرة للغاز هي منظمة حكومية مشتركة أٌنشئت خلال الدورة الثامنة للمنتدى غير الرسمي لهذه الدول المنعقدة بموسكو في ديسمبر 2008.

و يضم المنتدى حاليا 12 بلدا عضوا هي الجزائر و بوليفيا و غينيا الاستوائية و مصر و إيران و ليبيا و نيجيريا و قطر و روسيا و ترينيداد و توباغو و الامارات العربية المتحدة و فنزويلا و كذا سبع (7) دول ملاحظة هي العراق و كازاخستان و النرويج و عمان و هولندا و البيرو و أذربيجان.

وتملك الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز معا ثٌلثي الاحتياطات الغازية في العالم.