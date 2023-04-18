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مرموري يشارك ببنغلاديش في افتتاح الدورة الـ10 لوزراء السياحة لمنظمة التعاون الاسلامي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 شباط/فبراير 2018 19:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 129 مرات
مرموري يشارك ببنغلاديش في افتتاح الدورة الـ10 لوزراء السياحة لمنظمة التعاون الاسلامي

الجزائر - شارك وزير السياحة والصناعة التقليدية، حسن مرموري، اليوم الثلاثاء بعاصمة بنغلاديش, دكا, في افتتاح أشغال الدورة الـ10 لوزراء السياحة للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، حسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة.

وأوضح نفس المصدر، أن السيد مرموري أكد في كلمة ألقاها خلال أشغال هذه الدورة المنعقدة تحت شعار "تعزيز التكامل الاقليمي من خلال السياحة"، على أهمية  السياحة في العالم كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مجددا "دعم الجزائر للقدس، العاصمة الابدية لفلسطين, عاصمة لسياحة الشباب 2018". 

 

إقرأ أيضا: مرموري يشارك الاثنين القادم بالبغلاديش في اجتماع وزراء السياحة لمنظمة المؤتمر الاسلامي

وتم خلال هذه الدورة اختيار عواصم منظمة التعاون الاسلامي للسياحة وهي دكا (بنغلاديش) لسنة 2019 وغبالا بأذربيجان لعام 2020, إلى جانب عرض حصيلة نشاطات  مركز البحوث الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتكوين للدول الاسلامية بأنقرة (تركيا).

من جهة أخرى،  جدد وزراء السياحة لمنظمة التعاون الاسلامي "التزامهم بتنفيذ  احكام برنامج عمل المنظمة لآفاق 2025"، مؤكدين على "الدور الذي تلعبه السياحة  في تعزيز التبادل الثقافي والتعريف بالتراث التاريخي والاسلامي قصد اعطاء صورة أفضل للإسلام".

كما صادق المشاركون في هذا اللقاء على التقرير المتعلق بتنفيذ أطر التنمية والتعاون في مجال السياحة المشتركة بين الدول الاعضاء.

كلـمات مفتـاحيــة :
مرموري يشارك ببنغلاديش في افتتاح الدورة الـ10 لوزراء السياحة لمنظمة التعاون الاسلامي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 شباط/فبراير 2018 19:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 129 مرة   شارك

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