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اقتراح تعديلات على مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 شباط/فبراير 2018 17:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 127 مرات
اقتراح تعديلات على مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية

الجزائر- اقترحت لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط للمجلس الشعبي الوطني جملة من التعديلات الخاصة بمشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية و تتعلق أساسا بالمعاملات التجارية العابرة للحدود مع إدراج مادة جديدة متعلقة بالاستثمارات الداعمة لأنشطة التجارة الالكترونية.

و تمس هذه التعديلات المقترحة 22 مادة من مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية الذي تم عرضه اليوم الثلاثاء خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني.

و في هذا السياق اقترحت اللجنة تعديل البند الأول من المادة 2 باستبدال عبارة "جزائريا" بعبارة "متمتعا بالجنسية الجزائرية" فضلا عن إدخال تعديلات من حيث الشكل توخيا لسلامة المعنى.

أما بخصوص المادة 3 فاقترحت اللجنة إعادة صياغة البند الأخير من الفقرة الثانية باشتراط ان يكون نقل السلعة أو الخدمة خاضعا لعقد رسمي بصياغتها على النحو الأتي: " تمارس التجارة الالكترونية في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما غير انه تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الالكترونية المتعلقة بلعب القمار و الرهان و اليناصيب و المشروبات الكحولية و التبع و المنتجات الصيدلانية و كذا المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية او الصناعية او التجارية فضلا عن كل سلعة او خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به".

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كما اقترحت اللجنة ادراج مادة جديدة تقضي بإمكانية استفادة الاستثمارات الداعمة لأنشطة التجارة الالكترونية من تحفيزات تشجيعا للاقتصاد الرقمي بصفة خاصة و الاقتصاد عموما و عليه تصاغ المادة كالأتي: " يمكن ان تكون الاستثمارات الداعمة لأنشطة التجارة الالكترونية موضوع تحفيزات طبقا للتشريع المعمول به".

كما تم أيضا اقتراح تعديل على المادة 5 بإضافة "مفهوم اسم النطاق" ضمن التعريفات الواردة في نص هذا القانون.

أما بخصوص التعديلات المتعلقة بالمعاملات التجارية العابرة للحدود ، اقترحت اللجنة تعديل المادة 7 بإضافة عبارة "أو في سجل الصناعات التقليدية و الحرفية حسب الحالة" تدقيقا للمعنى المقصود ،فضلا عن حذف الامتداد ".دوت.كوم أو .com.

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" و عليه تصاغ المادة كالأتي :"يخضع نشاط التجارة الالكترونية للتسجيل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية و الحرفية حسب الحالة و لنشر موقع الكتروني أو صفحة الكترونية على الانترنت، موطن في الجزائر بامتداد .dz

من جانب أخر، اقترحت اللجنة إدراج تعديلات من الناحية الشكلية على المواد 14 و 15 و 19 و 30 و31 و المادة 46 المتعلقة بالدفع الالكتروني و إعداد الفواتير الالكترونية و التي تسلم للمستهلك و الاتصال الالكتروني و أيضا و المخالفات و الغرامات.

و اقترحت أيضا تعديل المادة 16 بإدراج الطابع الإلزامي على أحكامها لضمان حماية متكافئة لحقوق المستهلك الالكتروني والمورد الالكتروني على حد سواء فضلا عن تعديل المادتين 17 و18 باستبدال مصطلح "تكوين" ب "إبرام" كونه المصطلح المكرس قانونا.

و من بين التعديلات المقترحة أيضا على نص مشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية تعديل المادة 21 برفع أجل إرجاع المنتوج للمورد في حالة عدم احترامه لأجال التسليم من يومين إلى أربعة أيام و رفع اجل إرجاع المورد للمبلغ المدفوع و النفقات المتعلقة به من 10 أيام إلى 15 يوم .

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و فيما يخص المادة 22 ارتأت اللجنة تعديل هذه الأخيرة بتمديد أجل إرجاع السلعة للمورد في حالة عدم مطابقتها للطلبية من يومين إلى أربعة ايام و تمديد اجل إعادة المبلغ المدفوع من 10 أيام إلى 15 يوما  ، فضلا عن  اقتراح تعديل على المادة 24 بإضافة مصطلح "سجلات" على مستوى الفقرة الأولى من نص المادة الأصلية.

و في ذات السياق تم اقتراح تعديل المادة 29 بإضافة مصطلح "التشغيل البيني" ضمن المتطلبات المنصوص عليها فضلا عن تعديل شكلي على المادة 29 المتعلقة بالمساس بالأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها في مجال الإشهار و الترويج عن طريق الاتصالات الالكترونية.

كما اقترحت اللجنة ايضا تعديل المادة 47 و ذلك باستعمال المصطلحات المكرسة قانونا استيفاءا للدقة و الوضوح و صياغتها كالأتي: "يضاعف مبلغ الغرامة في حالة تكرار نفس الجريمة خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا من تاريخ العقوبة المتعلقة بالجريمة السابقة".

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اقتراح تعديلات على مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 شباط/فبراير 2018 17:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 127 مرة   شارك

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