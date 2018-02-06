اقتراح تعديلات على مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية

و تمس هذه التعديلات المقترحة 22 مادة من مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية الذي تم عرضه اليوم الثلاثاء خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني.
و في هذا السياق اقترحت اللجنة تعديل البند الأول من المادة 2 باستبدال عبارة "جزائريا" بعبارة "متمتعا بالجنسية الجزائرية" فضلا عن إدخال تعديلات من حيث الشكل توخيا لسلامة المعنى.
أما بخصوص المادة 3 فاقترحت اللجنة إعادة صياغة البند الأخير من الفقرة الثانية باشتراط ان يكون نقل السلعة أو الخدمة خاضعا لعقد رسمي بصياغتها على النحو الأتي: " تمارس التجارة الالكترونية في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما غير انه تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الالكترونية المتعلقة بلعب القمار و الرهان و اليناصيب و المشروبات الكحولية و التبع و المنتجات الصيدلانية و كذا المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية او الصناعية او التجارية فضلا عن كل سلعة او خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به".
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كما اقترحت اللجنة ادراج مادة جديدة تقضي بإمكانية استفادة الاستثمارات الداعمة لأنشطة التجارة الالكترونية من تحفيزات تشجيعا للاقتصاد الرقمي بصفة خاصة و الاقتصاد عموما و عليه تصاغ المادة كالأتي: " يمكن ان تكون الاستثمارات الداعمة لأنشطة التجارة الالكترونية موضوع تحفيزات طبقا للتشريع المعمول به".
كما تم أيضا اقتراح تعديل على المادة 5 بإضافة "مفهوم اسم النطاق" ضمن التعريفات الواردة في نص هذا القانون.
أما بخصوص التعديلات المتعلقة بالمعاملات التجارية العابرة للحدود ، اقترحت اللجنة تعديل المادة 7 بإضافة عبارة "أو في سجل الصناعات التقليدية و الحرفية حسب الحالة" تدقيقا للمعنى المقصود ،فضلا عن حذف الامتداد ".دوت.كوم أو .com.
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" و عليه تصاغ المادة كالأتي :"يخضع نشاط التجارة الالكترونية للتسجيل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية و الحرفية حسب الحالة و لنشر موقع الكتروني أو صفحة الكترونية على الانترنت، موطن في الجزائر بامتداد .dz
من جانب أخر، اقترحت اللجنة إدراج تعديلات من الناحية الشكلية على المواد 14 و 15 و 19 و 30 و31 و المادة 46 المتعلقة بالدفع الالكتروني و إعداد الفواتير الالكترونية و التي تسلم للمستهلك و الاتصال الالكتروني و أيضا و المخالفات و الغرامات.
و اقترحت أيضا تعديل المادة 16 بإدراج الطابع الإلزامي على أحكامها لضمان حماية متكافئة لحقوق المستهلك الالكتروني والمورد الالكتروني على حد سواء فضلا عن تعديل المادتين 17 و18 باستبدال مصطلح "تكوين" ب "إبرام" كونه المصطلح المكرس قانونا.
و من بين التعديلات المقترحة أيضا على نص مشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية تعديل المادة 21 برفع أجل إرجاع المنتوج للمورد في حالة عدم احترامه لأجال التسليم من يومين إلى أربعة أيام و رفع اجل إرجاع المورد للمبلغ المدفوع و النفقات المتعلقة به من 10 أيام إلى 15 يوم .
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و فيما يخص المادة 22 ارتأت اللجنة تعديل هذه الأخيرة بتمديد أجل إرجاع السلعة للمورد في حالة عدم مطابقتها للطلبية من يومين إلى أربعة ايام و تمديد اجل إعادة المبلغ المدفوع من 10 أيام إلى 15 يوما ، فضلا عن اقتراح تعديل على المادة 24 بإضافة مصطلح "سجلات" على مستوى الفقرة الأولى من نص المادة الأصلية.
و في ذات السياق تم اقتراح تعديل المادة 29 بإضافة مصطلح "التشغيل البيني" ضمن المتطلبات المنصوص عليها فضلا عن تعديل شكلي على المادة 29 المتعلقة بالمساس بالأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها في مجال الإشهار و الترويج عن طريق الاتصالات الالكترونية.
كما اقترحت اللجنة ايضا تعديل المادة 47 و ذلك باستعمال المصطلحات المكرسة قانونا استيفاءا للدقة و الوضوح و صياغتها كالأتي: "يضاعف مبلغ الغرامة في حالة تكرار نفس الجريمة خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا من تاريخ العقوبة المتعلقة بالجريمة السابقة".