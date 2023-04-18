الجزائر- فرنسا: وفد من حركة مؤسسات فرنسا يتكون من حوالي 50 مؤسسة يزور الجزائر يوم الاربعاء المقبل   

باريس - سيقوم وفد من الشبكة الاولى لمقاولي فرنسا (ميداف) يتكون من 61 مشاركا و 48 مؤسسة يوم الاربعاء المقبل بزيارة عمل الى الجزائر تدوم يومين, حسبما علم اليوم الاثنين من هذه المنظمة الفرنسية لارباب العمل.

وسيقود هذا الوفد الرئيس بيار قطاز الذي لم يزر الجزائر منذ عقد من الزمن و كذا المدير العام لمجمع سويز و رئيس مجلس رؤساء مؤسسات فرنسا-الجزائر لحركة مؤسسات فرنسا الدولية جون لوي شوساد.

كما يضم الوفد مسؤولين كبار في مجمعات فرنسية كبرى من بينهم سويز وايرباس وداسو و رونو تراكس وانجي و الستوم و بي ان بي باريبا و اوتلسات و ثايلز وطوطال ايرين و عديد مكاتب المحاماة في مجال الاعمال.

وسيتم خلال هذه الزيارة التوقيع على مذكرتي تفاهم اما الاولى فستوقع بحضور وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي و الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد و رؤساء منظمات ارباب العمل.

في حين ستوقع الثانية بين المؤسسة الفرنسية انجي و المؤسسة الجزائرية سوناطراك حول الطاقات المتجددة.

كما سينظم منتدى اعمال جزائري فرنسي خلال اليوم الاول من الزيارة يتراسه كل من رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد و بيار قطاز و جون لوي شوساد.

وسيتضمن ورشات قطاعية و موضوعاتية تتلق بالرقمية و الطاقات المتجددة والشراكة بين القطاعين العام و الخاص و المناولة.

كما سيجري وفد حركة مؤسسات فرنسا محادثات مع نظرائهم من منتدى رؤساء المؤسسات وسيستقبل، حسب مشروع البرنامج- من قبل الوزير الاول احمد اويحيى واعضاء من الحكومة سيما التجارة و الصناعة و المناجم و الاشغال العمومية و النقل والموارد المائية.

في هذا الصدد، أعرب اليوم الاثنين عدة اعضاء من الوفد عن "تفاؤلهم" بخصوص تطوير شراكة ذات فائدة متبادلة و دائمة مع الجزائر.

من جانبه اشار رئيس حركة مؤسسات فرنسا في مداخلته الى اهمية هذا "الوفد" الكبير "لذي لم ينظم يوما" باتجاه الجزائر البلد "الجار" الذي يسعى ارباب العمل الفرنسيين الى تعزير و تثمين الشراكة معه و كذا مرافقة الشباب الجزائري في انشاء المؤسسات.

كما اضاف اننا "نريد تنشيط علاقاتنا مع الجزائر من خلال مشاريع ملموسة. قائلا فلننطلق بروح ايجابية لانه من خلال الحوار مع منتدى رؤساء المؤسسات "نلاحظ ان هناك تطلعات في الجزائر".

وتابع قوله ان ارباب العمل الفرنسيين "غير قلقين" بخصوص الوضعية الاقتصادية للجزائر على اثر تراجع اسعار النفط بل يرون فيها "فرصة" يجب على الجزائر استغلالها من خلال تنويع اقتصادها و ان المؤسسات الفرنسية تريد العمل "المشترك" مع شركائها الجزائريين.

وأشار في هذا الخصوص الى "اننا نريد تطوير ثروات و انظمة بيئية مع المؤسسات الجزائرية و تطوير المشاريع مع تدليل بعض الصعوبات" سيما في الميدان الاداري.

من جانبه، اكد رئيس مجلس رؤساء مؤسسات فرنسا الجزائر في حركة مؤسسات فرنسا الدولية على اهمية وفد "الميداف" الذي سيتنقل الى الجزائر مما يدل، كما قال- على "جاذبية واجتذاب الجزائر".

وتابع يقول ان "هناك علاقات بين البلدين يجب تطويرها و تسهيل الاجراءات الادارية من كلا الجانبين"ي مضيفا ان فرنسا و الجزائر هما بلدين "جد متكاملين".

وقال في هذا الخصوص ان "برنامج الزيارة جد ثري مما سيسمح بالتعبير عن امالنا ومخاوفنا و تحقيق تطلعات الجزائر".

وأمام المنافسة "الشرسة" سيما مع الصين ûيضيف بيار قطاز- فان حركة مؤسسات فرنسا قد اظهرت "تفاؤلا" و "ثقة" بما انها تنوي تطوير شراكة "دائمة" في الجزائر تقوم على "تدفق متبادل" للاعمال. مضيفا اننا "بصدد الدخول في مرحلة جديدة يجب استغلالها".

للتذكير، أن حركة مؤسسات فرنسا (ميداف) منظمة لارباب العمل تأسست سنة 1998 وهي تمثل المؤسسات الفرنسية.