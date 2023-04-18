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تنظيم الطبعة الاولى لصالون "معرض المغرب العربي للنقال" من 21 الى 23 فبراير بالجزائر 

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 شباط/فبراير 2018 18:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 186 مرات
تنظيم الطبعة الاولى لصالون &quot;معرض المغرب العربي للنقال&quot; من 21 الى 23 فبراير بالجزائر 

الجزائر - تنظم الطبعة الاولى لصالون "معرض المغرب العربي للنقال" المخصص لتكنولوجيات النقال من 21 الى 23 فبراير القادم بقصر الثقافة مفدي زكرياء بالعاصمة بمشاركة حوالي عشرة بلدان و خمسين عارضا، حسبما علم اليوم الاثنين لدى منظمي هذه التظاهرة.

و صرح مدير الصالون, سعيد بن مصباح لواج أن هذه التظاهرة تتطلع لأن تكون  "ملتقى لاستحداث ديناميكية بين مختلف الفاعلين في القطاع و تقريب جميع  المتدخلين حول فضاء للأعمال من أجل تطوير شراكات".

وسيعرف هذا الصالون الذي ينظم بالتنسيق مع وزارة البريد و الاتصالات  السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة و في اطار شراكة مع الوكالة  الوطنية لترقية و تطوير الحظائر التكنولوجية مشاركة حوالي عشرة بلدان منها  تونس و المغرب و اسبانيا و فرنسا و الدانمارك و رومانيا و الصين.

كما سيشارك في هذا الصالون نحو خمسين عارضا جزائريا و دوليا مختصين في  تكنولوجيات النقال من بينهم متعاملين في الهاتف وصانعي الهواتف الذكية واللوحات ومؤسسات مختصة في الأنترنيت و اللواحق و مؤسسات صغيرة و مطورين  اضافة الى بنوك و شركات التأمين و نواد علمية و جمعيات طلابية.

وعلى هامش هذا الصالون، ستنظم ندوات و ورشات حول التكنولوجيات المتنقلة  من تنشيط خبراء و رؤساء مؤسسات حول مواضيع التحويل الرقمي.

كما ستقدم خلال هذه الطبعة التي تفتتح صباحا للمهنيين و مساء للجمهور كل ما يتعلق بالحلول و كل جديد و عرض للمنتوجات و الخدمات في مجال تكنولوجيات النقال.

 

ويتضمن برنامج هذا الحدث تنظيم مسابقة تجاه المؤسسات والمؤسسات المصغرة والنوادي العلمية و المطورين حيث سيتم تكريم أحسن الابتكارات في مجال تكنولوجيات النقال اضافة الى أحسن تصوير ذاتي باستعمال الكاميرا الأمامية للهاتف النقال (سيلفي) و فضاء مخصص حصريا لهواة ألعاب الفيديو.

كلـمات مفتـاحيــة :
تنظيم الطبعة الاولى لصالون "معرض المغرب العربي للنقال" من 21 الى 23 فبراير بالجزائر 
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 شباط/فبراير 2018 18:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 186 مرة   شارك

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