تنظيم الطبعة الاولى لصالون "معرض المغرب العربي للنقال" من 21 الى 23 فبراير بالجزائر 

الجزائر - تنظم الطبعة الاولى لصالون "معرض المغرب العربي للنقال" المخصص لتكنولوجيات النقال من 21 الى 23 فبراير القادم بقصر الثقافة مفدي زكرياء بالعاصمة بمشاركة حوالي عشرة بلدان و خمسين عارضا، حسبما علم اليوم الاثنين لدى منظمي هذه التظاهرة.

و صرح مدير الصالون, سعيد بن مصباح لواج أن هذه التظاهرة تتطلع لأن تكون "ملتقى لاستحداث ديناميكية بين مختلف الفاعلين في القطاع و تقريب جميع المتدخلين حول فضاء للأعمال من أجل تطوير شراكات".

وسيعرف هذا الصالون الذي ينظم بالتنسيق مع وزارة البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة و في اطار شراكة مع الوكالة الوطنية لترقية و تطوير الحظائر التكنولوجية مشاركة حوالي عشرة بلدان منها تونس و المغرب و اسبانيا و فرنسا و الدانمارك و رومانيا و الصين.

كما سيشارك في هذا الصالون نحو خمسين عارضا جزائريا و دوليا مختصين في تكنولوجيات النقال من بينهم متعاملين في الهاتف وصانعي الهواتف الذكية واللوحات ومؤسسات مختصة في الأنترنيت و اللواحق و مؤسسات صغيرة و مطورين اضافة الى بنوك و شركات التأمين و نواد علمية و جمعيات طلابية.

وعلى هامش هذا الصالون، ستنظم ندوات و ورشات حول التكنولوجيات المتنقلة من تنشيط خبراء و رؤساء مؤسسات حول مواضيع التحويل الرقمي.

كما ستقدم خلال هذه الطبعة التي تفتتح صباحا للمهنيين و مساء للجمهور كل ما يتعلق بالحلول و كل جديد و عرض للمنتوجات و الخدمات في مجال تكنولوجيات النقال.

ويتضمن برنامج هذا الحدث تنظيم مسابقة تجاه المؤسسات والمؤسسات المصغرة والنوادي العلمية و المطورين حيث سيتم تكريم أحسن الابتكارات في مجال تكنولوجيات النقال اضافة الى أحسن تصوير ذاتي باستعمال الكاميرا الأمامية للهاتف النقال (سيلفي) و فضاء مخصص حصريا لهواة ألعاب الفيديو.