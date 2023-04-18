مديرية الشركات الكبرى: إلزامية التصريح الشهري عن بعد لـ G50 يدخل حيز التنفيذ

الجزائر- ستكون المؤسسات التابعة لمديرية الشركات الكبرى ملزمة بالتصريح الكترونيا بالتزاماتها الضريبية و دفع ضريبة الـ G50، حسبما أفادت به المديرية العامة للضرائب على موقعها الالكتروني.

وينطبق هذا الإجراء، تنفيذا لأحكام المادة 58 من قانون المالية 2018، الخاصة بالتصريح G50 ، ودلك اعتبارا من شهر يناير 2018 يضيف ذات المصدر.

و دعت المديرية العامة للضرائب كبريات المؤسسات الدافعة للضرائب إجراء تصريحاتهم الضريبية في أجل أقصاه 20 فبراير 2018.

كما دعت جميع المؤسسات دافعة الضرائب و التي لم تستجب بعد لهذا الإجراء ( التصريح و الدفع الالكتروني للضرائب )للتقرب في أقرب وقت ممكني من مصالح المديرية العامة للضرائب لاستيفاء الإجراءات المتعلقة بهذه العملية.

و تذكر المديرية العامة للضرائب إلى أن التطبيق المتعلق بالإجراءات عن بعد (https://www.jibayatic.dz) يتضمن التطبيق الخاص بالتصريح بالضريبة على النشاط المهني الذي يتيح تحديد حالة التوزيع الشهري لهذه الضريبة.