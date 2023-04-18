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مديرية الشركات الكبرى: إلزامية التصريح الشهري عن بعد لـ G50 يدخل حيز التنفيذ

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 شباط/فبراير 2018 18:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 152 مرات

الجزائر- ستكون المؤسسات التابعة لمديرية الشركات الكبرى ملزمة بالتصريح الكترونيا بالتزاماتها الضريبية و دفع ضريبة الـ G50، حسبما أفادت به المديرية العامة للضرائب على موقعها الالكتروني.

وينطبق هذا الإجراء، تنفيذا لأحكام المادة 58 من قانون المالية 2018، الخاصة بالتصريح G50 ، ودلك  اعتبارا من شهر يناير 2018 يضيف ذات المصدر.

و دعت  المديرية  العامة للضرائب  كبريات المؤسسات الدافعة للضرائب إجراء تصريحاتهم الضريبية في أجل أقصاه 20 فبراير 2018.

كما دعت جميع المؤسسات دافعة الضرائب و التي لم تستجب بعد لهذا الإجراء ( التصريح و الدفع الالكتروني للضرائب )للتقرب في أقرب وقت ممكني  من  مصالح  المديرية العامة للضرائب لاستيفاء الإجراءات المتعلقة بهذه العملية.

و تذكر المديرية العامة للضرائب  إلى أن التطبيق المتعلق بالإجراءات عن بعد (https://www.jibayatic.dz) يتضمن التطبيق الخاص بالتصريح  بالضريبة على النشاط المهني  الذي يتيح تحديد  حالة التوزيع الشهري لهذه الضريبة.

مديرية الشركات الكبرى: إلزامية التصريح الشهري عن بعد لـ G50 يدخل حيز التنفيذ
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 شباط/فبراير 2018 18:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 152 مرة   شارك

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