خط السكة الحديدية المسيلة- بوغزول (المدية) سيكون "جاهزا في سبتمبر 2018 " 

المسيلة - أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، ب عد ظهر اليوم الاثنين بولاية المسيلة أن خط السكة الحديدية المسيلة-بوغزول (المدية) على مسافة 151 كلم سيكون "جاهزا في سبتمبر 2018".

وأوضح الوزير لدى معاينته مؤسسة صناعة عوارض السكة الحديدية ببلدية بوطي السايح و ذلك في إطار زيارة عمل إلى ولاية المسيلة أن هذا الخط يعد بمثابة وسيلة للدفع بالاقتصاد الوطني، داعيا المستثمرين إلى اغتنام الفرصة للتموقع بمناطق النشاطات و المناطق الصناعية التي ستنشأ بمحاذاة هذا الخط.

وأضاف السيد زعلان بأن هذا الخط من شأنه كذلك أن يدعم الشبكة الوطنية للنقل عبر السكة الحديدية ما يسمح كما قال، بتسويق البضائع و نقل المسافرين.

وأعلن الوزير أيضا أنه سيتم في المستقبل استغلال خطي السكة الحديدية المسيلة-الجزائر العاصمة والمسيلة-باتنة من خلال استقدام قطارات جديدة مع التذكير بأن هذين الخطين قد توقف استغلالهما منذ سنوات.

من جهة أخرى، و فيما يتعلق بشبكة الطرقات ذكرالسيد زعلان أن ولاية المسيلة قد استفادت منذ 2010 بما لا يقل عن 50 مليار د.ج ما سمح، كما أضاف، بعصرنة 800 كلم من الطرق الوطنية و الولائية عبرها.

وبشأن مطلب سكان ولاية المسيلة المتعلق بمشروع إنجاز منفذ باتجاه الطريق السيار شرق-غرب اعتبر الوزير هذا المطلب "مشروعا" دون أن يقدم التزاما بذلك و قال أن ذلك "يبقى مرهونا بمدى توفر الأموال اللازمة لتجسيده"، مضيفا بأنه في حال تسجيل هذا المشروع سيتم إعادة تأهيل الطريق الوطني رقم60.

وبخصوص الدفع الخاص باستعمال الطريق السيار شرق-غرب ذكر السيد زعلان بأن العملية ستتم بعد استكمال وضع التجهيزات الخاصة بذلك، مضيفا بأن الطرح السائد هو أن تكون تسعيرة استعماله "معقولة".

وكان وزير الأشغال العمومية و النقل قد اطلع على سير مؤسسة صناعة عوارض السكة الحديدية ببلدية بوطي السايح التي تمون مختلف ورشات مشاريع السكك الحديدية الجاري إنجازها عبر الوطن قبل أن يتلقى شروحا إضافية حول مشروعي السكة الحديدية عين الحجل (المسيلة)-ولاية البويرة و المسيلة-الجلفة اللذين هما قيد الدراسة حاليا.

وسيتوجه السيد زعلان في نهاية زيارته إلى ولاية المسيلة إلى بلدية سيدي عيسى لتدشين الطريق الاجتنابي لذات المدينة.